Yeşil Mercimek Çorbası Tarifi - Yeşil Mercimek Yemeği Tarifi, Nasıl Yapılır?
Yeşil mercimek çorbası ya da yeşil mercimek yemeği olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde sofralarımızda sıkça yer bulan bu yemek kolay yapılışı ve maliyetinin de düşük olması nedeniyle ev hanımları tarafından tercih edilmektedir. Nefis yemek tarifleri konusunda yeşil mercimek yemeği tarifi nasıl yapılır sorusu da cevabını aramaktadır. En güzel, kolay ve pratik yeşil mercimek çorbası tarifi, yapılışı, malzemeleri ve en önemli püf noktaları için doğru yerdesiniz. Tarif için hazırsanız uygulamaya geçebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 26.08.2021 13:52Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 13:52
6 Kişilik
Ev Yapımı
Diğer
Zorluk Derecesi:
Orta
MALZEMELER
2 su bardağından biraz daha az mercimek
3 diş sarımsak
2 yemek kaşığı salça
1 adet kuru soğan
7 su bardağı su
2 çay kaşığı tuz
Yarım çay bardağı zeytinyağı veya sıvı yağı
AŞÇININ NOTU
Her yemeğin olduğu gibi mercimek yemeğini de pişirirken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunur. Türk mutfağının en çok sevilen yemeklerinden birisi olan mercimek yemeği sofralarımızda da sıkça yer bulur. Mercimek çorbası ile de adlandırılır. Mercimek yemeği tarifi anlatımını uygularken öncelikle şunu söyleyelim bu yemeği erişteli olarak da yapabilirsiniz.
Erişteli mercimek çorbası tarifi için tek yapacağınız mercimek yemeği kaynamaya yaklaşınca içerisine dilediğiniz miktarda erişteyi eklemek olacak.
Kısıtlı zamanlarınızda ya da acil yapmanız gereken anlarda mercimek yemeğinizi düdüklü tencerenizde de yapma imkânına sahip olduğunuzu unutmayın.
YAPILIŞI
Lokanta usulü yeşil mercimek yemeği tarifi için hazırsanız başlayabiliriz.
Yeşil mercimek çorbası tarifine öncelikle bir tencere ayarlayarak başlayalım.
Mercimeklerinizi tencereye aktarınız. 4 su bardağı suyu üzerine boşalttıktan sonra yaklaşık 20 dakika haşlayın.
Mercimekleriniz haşlandıktan sonra suyunu süzün ve birazcık yıkayın.
Sarımsak ile soğanı yağda kavurduktan sonra üzerine salçasını da atın ve biraz daha kavurun.
Ardından tencereye aldığınız yeşil mercimeklerin üzerine kavrulan salça ve soğanı ekleyin.
Bu aşamaların ardından tencereye 7 su bardağı suyunuzu ekleyin.
Tuzunu da attıktan sonra mercimek yemeğinizi pişirmeye bırakın. Afiyet olsun.
YEŞİL MERCİMEK YEMEĞİ KAÇ KALORİ
1 porsiyon yeşil mercimek yemeği ( orta büyüklükte) yaklaşık olarak 164 kaloridir.