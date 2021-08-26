Yeşil Mercimek Çorbası Tarifi - Yeşil Mercimek Yemeği Tarifi, Nasıl Yapılır?

AŞÇININ NOTU

Her yemeğin olduğu gibi mercimek yemeğini de pişirirken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunur. Türk mutfağının en çok sevilen yemeklerinden birisi olan mercimek yemeği sofralarımızda da sıkça yer bulur. Mercimek çorbası ile de adlandırılır. Mercimek yemeği tarifi anlatımını uygularken öncelikle şunu söyleyelim bu yemeği erişteli olarak da yapabilirsiniz. Erişteli mercimek çorbası tarifi için tek yapacağınız mercimek yemeği kaynamaya yaklaşınca içerisine dilediğiniz miktarda erişteyi eklemek olacak. Kısıtlı zamanlarınızda ya da acil yapmanız gereken anlarda mercimek yemeğinizi düdüklü tencerenizde de yapma imkânına sahip olduğunuzu unutmayın.