Beyti kebabı tarifi: En pratik yöntemle sofralarınızı şenlendirecek
Beyti, en sevilen et yemeklerinden biri olmasına rağmen yapımının zor olduğuna dair düşünceler sebebiyle genellikle sadece dışarıda yenmeyi tercih ediliyor. Fakat oldukça pratik bu tarifle dakikalar içinde en lezzetli beyti tarifine ulaşabilirsiniz. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 22.04.2023 09:08Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 09:08
10 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiYemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
489 kcal
MALZEMELER
3 adet yufka
Harcı için:
500gr yağlı kıyma
1 adet kapya biber
1 adet soğan
Maydanoz
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı kimyon ve karabiber
1.5 tatlı kaşığı toz biber
Üzeri için ;
1 kase yoğurt
Sos için:
2 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı tereyağ
1 çay kaşığı karabiber
YAPILIŞI
Harcı için kıymayı yoğurma kabına alın ve üzerine ince ince doğranmış biber, maydanoz ve soğanı ekleyin.
Baharatları da ekledikten sonra iyice yoğurun. Yufkanın birini alıp kenarlarından katlayıp kare şeklini verin.
Kıymalı harçtan üç yufkaya yetecek şekilde ayırdıktan sonra iki yemek kaşığı tereyağı erittikten sonra harcı koyacak yere sürün.
Yufkanın ucuna kıymayı koyup sıkıca rulo yapın. Diğer yufkalara da aynı işlemi yaptıktan sonra bıçakla orta büyüklükte kesin ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin.
200 derece ırında kızarana kadar pişirdikten sonra kebabı servis tabağına alın ve üzerine yoğurt gezdirin.
Sosu için ise; tereyağını erittikten sonra salça ve karabiberle iyice karıştırın. Bu sosu yoğurdun üzerine gezdirin.