Bezelyeli sulu köfte tarifi: Bezelyeli sulu köfte nasıl yapılır?
Hem sebze hem et yemek istiyor ama ne yemek yapacağınıza karar veremiyorsanız doğru yerdesiniz. Bezelyeli sulu köfte tarifi hem sebzelerin vitamini hem de etin lezzeti ile karşınızda. Bezelye ve köfte ana malzemeler. Onların yanına isterseniz havuç, isterseniz patates. Hangi sebzenin lezzetini seviyorsanız istediğiniz gibi onunla süsleyebileceğiniz bir yemek. Aslında besleyiciliği ve doyuruculuğu ile diyetlere de çok uygun bir tarif. Hem yüksek kalorili olmaması hem de içinde sebze ve et bulundurması ile günlük diyetinizi de bozmadan besleyici bir yemek yemiş olacaksınız. Bezelyeli sulu köfte yapılışı da aslında oldukça basit ve hızlı pişen bir yemek. Püf noktalara dikkat ettikten sonra karşılaşacağınız lezzet ile büyüleneceksiniz. Ailecek severek yiyeceğiniz bu harika yemek ile ilgili en önemli sorunun cevabına geçelim. Peki, bezelyeli sulu köfte nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 10.11.2021 13:21Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 13:21
6 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
Köftesi için;
250 gram yarım yağlı dana kıyma
1 adet soğan – rendelenmiş
1 yumurta
Yarım çay bardağı ufalanmış ekmek içi
Tuz, karabiber, kimyon, pul biber
Yemek için;
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Bir adet soğan
2 diş sarımsak
1 adet patates
2 adet havuç
2,5 su bardağı bezelye (haşlanmış)
2 yemek kaşığı salça
Tuz, karabiber, pul biber
3,5 su bardağı su
AŞÇININ NOTU
Bezelyeli sulu köfte yapılışı sonrasında hazır olan yemeğinizi isterseniz ince kıyılmış maydanoz ile servis edebilirsiniz. Servis tabaklarına aldıktan sonra ince kıyılmış maydanozlarınızı üzerine serperek servis edebilirsiniz.
YAPILIŞI
Yemeğinizi yapmaya önce köftelerinizi hazırlayarak başlayın. Kıymanızı, yumurtanızı, ekmek kırıntısını ve baharatları bir kaba koyun. Rendelenmiş soğanları koymadan önce suyunu süzün ve içine ekleyin.
Tüm malzemeler birbirine karışana kadar hafif hafif yoğurun. Yoğurduğunuz köftelerden küçük parçalar alın ve yuvarlayın.
Yuvarlayıp hazır ettiğiniz küçük köfteleri yan yana tabağa ya da tepsiye dizin, üzerini örtün ve dolapta 25 dakika dinlendirin.
Köfteleriniz dolapta dinlenirken yemeğinizi yapacağınız tencereye sıvı yağınızı koyun. Yağınız ısınınca yemeklik doğranmış soğanı ve küçük küçük doğranmış sarımsaklarınızı ekleyin.
Sarımsak ve soğanınız kavrulunca küp şeklinde doğradığınız sebzelerinizi eklemeye başlayın. Patates ve havucunuzu ekleyip 2-3 dakika kavurun.
Salçanızı ve baharatlarınızı de ekledikten sonra sebzelerin üzerini geçecek kadar, tarifte verilen ölçüdeki suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın.
Kaynamaya başlayınca haşlanmış bezelyenizi ve dolaptaki köftelerinizi tencereye ekleyip pişirin. Köfteleriniz istediğiniz gibi piştikten sonra ocağın altını kapatın.