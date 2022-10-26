Dakikalar içinde hazır taco tarifi: Meksika'dan gelen lezzet dalgası

Dünya mutfağından hem pratik hem de lezzetli tariflerin favorilerinden biri olan taco, doyuruculuğu ve çeşitliliği ile birçok insanın favorisi. Farklı iç malzemelerle farklı tatları bir arada yakalayabileceğiniz tacoyu hazırlamak ise oldukça kolay. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 26.10.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 10:03
  • 4-6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Adet : 226 kcal

MALZEMELER

  • 8 taco kabuğu veya küçük lavaş
  • 1 su bardağı Meksika fasulyesi
  • 1/2 su bardağı haşlanmış mısır
  • 250 gr kıyma
  • 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 domates
  • 4 yaprak kıvırcık
  • 1/2 kırmızı soğan
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Tuz
  • Taco sosu
  • Taco baharatı veya damak tadınıza göre pul biber, karabiber, çok az kimyon kullanılabilir

YAPILIŞI

  1. Kıyma ve soğanı kavurmak için tavaya alın ve kavurmaya başlayın. Ardından salçayı da ekleyin ve pişirmeye devam edin.
  2. Ufak ufak doğradığınız domatesler de ekleyin.
  3. Fasulye, mısır ve baharatları da ekledikten sonra suyunu tamamen çekene kadar pişirin.
  4. Kıvırcıkları da ince şekilde doğrayın. Taco kabuklarını veya lavaşları mikrodalga veya tavada ısıtabilirsiniz.
  5. Taco sosunu da ilave ettikten sonra, lavaşların arasına tüm malzemeleri yerleştirebilirsiniz.
  6. Lezzet dolu tacolar hazır, afiyet olsun.

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