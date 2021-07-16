Et severler için nefis güveçte kuzu incik

Zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırın. Yarısı ile kuzu inciklerin her tarafını iyice ovalayın. Daha sonra ısıtılmış döküm tavada mühürleyin ve güvece alın. Tavada kalan zeytinyağlı karışımı sos yapmak için tavayı kenara alın. Temizlenmiş arpacık soğanları da güvece ekleyin. 1 çay bardağı sıcak su ile salçayı karıştırın ve malzemenin üzerine gezdirin. Kapağını kapatıp, önceden ısıtılmış 160 derece fırında 1.5 saat pişirin. Mantarları fırçalayıp, üzerilerini temizleyin. Patatesleri kabuklu olarak bırakıp kalan sebzeleri yıkayıp, kabaca doğrayın. Kalan zeytinyağlı karışım ile tüm sebzeleri harmanlayıp güvece alın. Defne yaprağı ekleyip karıştırın. Yeniden kapağı kapalı olarak fırına verin ve 1 saat pişirin. Sos için kenara aldığınız tavaya üzüm sirkesi ekleyip, tavayı spatula yardımıyla sıyırın. Un, hardal, zeytinyağı, karabiber ve süt ekleyip karıştırın. Ocağa oturtup, karıştırarak bir- iki çevirin ve ocaktan alın. Tuz ilave edip karıştırın. Sosu kuzu incikle birlikte servis yapın.