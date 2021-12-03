İrmikli Sulu Köfte Tarifi: İrmikli Sulu Köfte Nasıl Yapılır?
Sulu köfte hem besleyiciliği hem de doyuruculuğu ile sofralarımızı süsleyen yemeklerden biridir. Herkesin sevdiği lezzeti tutturması zordur ama irmikli sulu köfte tarifini denedikten sonra hem köftesinin hem de lezzetinin tadına doyamayacaksınız. İrmik hem köftelerin bir arada kalmasını kolaylaştıran hem de yemeği hafif bir yemek haline getiren harika bir lezzet. İrmikli sulu köfte yapılışı da aslında normal sulu köftelerden pek farklı değil. İrmikli sulu köfte malzemeleri tam ölçü olduğu için aslında köftenizi tutturamamak ya da köftenizin dağılması gibi bir ihtimal olmayacaktır merak etmeyin. Peki, irmikli sulu köfte nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 03.12.2021 08:51Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 08:51
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
Köftesi için;
250 gram az yağlı kıyma
4 yemek kaşığı irmik
1 adet rendelenmiş soğan
Tuz, kimyon, karabiber
Yemek için;
2 adet orta boy domates
2 yemek kaşığı domates püresi
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 adet patates
2 adet havuç
Bir tutam ince kıyılmış maydanoz
4 su bardağı sıcak su
Tuz, karabiber
AŞÇININ NOTU
Yemek içinde kullanacağınız sıvı yağı isterseniz zeytinyağı olarak değiştirebilirsiniz. Zeytinyağı kullanmak isterseniz 2 yemek kaşığı kullanmanız yemeğiniz için yeterli olacaktır.
YAPILIŞI
İlk olarak köftenizi yaparak yemeğinize başlayın. 250 gram kıymanızı bir yoğurma kabına alın. 4 yemek kaşığı irmik, rendelenmiş soğan ve baharatları ekleyerek köftenizi yoğurmaya başlayın.
Tüm malzemeler iyice karışana kadar yoğurmaya devam edin.
Köftenizi iyice yoğurduktan sonra fındık büyüklüğünde parçalar halinde yuvarlayın.
Köftelerinizin dinlenmesi için dolaba koyun ve köfteleriniz dinlenirken yemeğinizin yapımına geçin.
Yemeği yapacağınız tencereye yağınızı koyup ısıtın. Isınan yağınızın üstüne domateslerinizi ve domates püresini koyup 5 dakika kavurun.
Kavrulan domateslerinizin üzerine sıcak suyunuzu ekleyin, üzerine küp küp doğradığınız patates ve havucunuzu da koyun ve kaynamaya bırakın.
Yemeğiniz kaynarken köfteleri dolaptan çıkarın ve çok az yağda hafif kızartın. Burada dikkat etmeniz gereken nokta yemeğin içine köfteleri koymadan önce hafif kızartmış olmanız gerektiği.
Yemeğiniz kaynamaya başlayınca kızarttığınız köftelerinizi ve baharatları üzerine ekleyin ve hepsi beraber 10 dakika kısık ateşte kaynatın.
Yemeğiniz istediğiniz kıvamda piştikten sonra üzerine maydanoz serperek servis edebilirsiniz.