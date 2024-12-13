İsveç köfte tarifi: Bu lezzet bambaşka!

İsveç köftesinin kökeninin, 18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nu ziyaret eden İsveç Kralı XII. Karl’ın İsveç'e geri dönerken Türkiye'den götürdüğü köfte tarifine dayandığı söylenir. İşte ülkemizden dünyaya yayılan o lezzetin tarifi...
Giriş Tarihi: 13.12.2024 08:57Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 08:57
YAPILIŞI
Malzemeler:
500 g yağsız dana kıyma
1 adet soğan (rendelenmiş)
2 diş sarımsak (ezilmiş)
1 yumurta
4 yemek kaşığı galeta unu
2 yemek kaşığı süt
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1/2 çay kaşığı yenibahar
1/2 çay kaşığı muskat rendesi
Sos için:
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
2 su bardağı et suyu (veya su + et bulyon)
1 su bardağı süt
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı Worcestershire sosu (isteğe bağlı)
Yapılışı:
Büyük bir kaba kıyma, rendelenmiş soğan, sarımsak, yumurta, galeta unu, süt, tuz, karabiber, yenibahar ve muskat rendesini ekleyin.
Malzemeleri iyice yoğurun ve ceviz büyüklüğünde köfteler hazırlayın.
Bir tavada biraz sıvı yağ ısıtın ve köfteleri her iki tarafı güzelce kızarana kadar pişirin. Köfteleri bir tabağa alın.
Aynı tavada tereyağını eritin ve unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
Kavrulan una et suyunu ve sütü yavaş yavaş ekleyerek sürekli karıştırın.
Sos koyulaşana kadar pişirin. Tuz, karabiber ve Worcestershire sosunu ekleyin.
Köfteleri sosun içine ekleyip birkaç dakika sosla birlikte pişirin.
Patates Püresi Tarifi
Malzemeler:
4-5 adet patates
1 su bardağı süt (ılık)
2 yemek kaşığı tereyağı
Tuz
İsteğe bağlı: Karabiber, muskat rendesi
Yapılışı:
Patatesleri soyup küp küp doğrayın ve tuzlu suda yumuşayana kadar haşlayın.
Suyunu süzüp eziciyle püre haline getirin.
Ilık süt ve tereyağını ekleyip karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edin. Tuz ve isteğe bağlı olarak karabiber veya muskat ekleyin.
İsveç köftelerini yanında patates püresi ile birlikte servis edin. Üzerine sos dökerek şık bir sunum yapabilirsiniz. Afiyet olsun!