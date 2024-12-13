İsveç köfte tarifi: Bu lezzet bambaşka!

İsveç köftesinin kökeninin, 18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nu ziyaret eden İsveç Kralı XII. Karl’ın İsveç'e geri dönerken Türkiye'den götürdüğü köfte tarifine dayandığı söylenir. İşte ülkemizden dünyaya yayılan o lezzetin tarifi...

Giriş Tarihi: 13.12.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 08:57

YAPILIŞI

Malzemeler:

  • 500 g yağsız dana kıyma
  • 1 adet soğan (rendelenmiş)
  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 yumurta
  • 4 yemek kaşığı galeta unu
  • 2 yemek kaşığı süt
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1/2 çay kaşığı yenibahar
  • 1/2 çay kaşığı muskat rendesi

Sos için:

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 su bardağı et suyu (veya su + et bulyon)
  • 1 su bardağı süt
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı Worcestershire sosu (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Büyük bir kaba kıyma, rendelenmiş soğan, sarımsak, yumurta, galeta unu, süt, tuz, karabiber, yenibahar ve muskat rendesini ekleyin.
  • Malzemeleri iyice yoğurun ve ceviz büyüklüğünde köfteler hazırlayın.
  • Bir tavada biraz sıvı yağ ısıtın ve köfteleri her iki tarafı güzelce kızarana kadar pişirin. Köfteleri bir tabağa alın.
  • Aynı tavada tereyağını eritin ve unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
  • Kavrulan una et suyunu ve sütü yavaş yavaş ekleyerek sürekli karıştırın.
  • Sos koyulaşana kadar pişirin. Tuz, karabiber ve Worcestershire sosunu ekleyin.
  • Köfteleri sosun içine ekleyip birkaç dakika sosla birlikte pişirin.

Patates Püresi Tarifi

Malzemeler:

  • 4-5 adet patates
  • 1 su bardağı süt (ılık)
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz
  • İsteğe bağlı: Karabiber, muskat rendesi

Yapılışı:

  • Patatesleri soyup küp küp doğrayın ve tuzlu suda yumuşayana kadar haşlayın.
  • Suyunu süzüp eziciyle püre haline getirin.
  • Ilık süt ve tereyağını ekleyip karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edin. Tuz ve isteğe bağlı olarak karabiber veya muskat ekleyin.
  • İsveç köftelerini yanında patates püresi ile birlikte servis edin. Üzerine sos dökerek şık bir sunum yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

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