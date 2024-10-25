Kayseri yağlaması tarifi: Misafir sofranızın vazgeçilmezi olacak!
Kayseri yağlaması, Kayseri mutfağının önemli lezzetlerinden biridir ve şehrin kültürel yemek mirasının en güzel örneklerinden biri olarak bilinir. "Katmerli mantı" olarak da anılır; aslında mantıya benzeyen bir tadı ve sunum tarzı vardır, ama incecik açılan hamurların üzerine kıymalı harç konularak kat kat hazırlanır. Bu kat kat sunum, yağlamayı diğer etli ekmeklerden ayırır ve ona özgün bir lezzet katar. İşte lezzet dolu o tarif...
Giriş Tarihi: 25.10.2024 10:27Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 10:27
YAPILIŞI
Malzemeler:
Hamur İçin
4 su bardağı un
1 paket kuru maya (veya 20 gr yaş maya)
1 tatlı kaşığı tuz
1,5 su bardağı ılık su
İç Harcı İçin
300 gr kıyma
2 adet kuru soğan (küçük doğranmış)
3-4 adet yeşil biber (ince doğranmış)
2 adet domates (küp doğranmış)
1 yemek kaşığı biber salçası
2 yemek kaşığı domates salçası
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı su
Tuz, karabiber, kırmızı biber, kimyon (isteğe göre baharatlar)
Üzeri İçin
Yoğurt (isteğe göre sarımsaklı)
Taze maydanoz
Hazırlanışı
Hamur Yapımı
Unu geniş bir kaba alın ve ortasını havuz şeklinde açın.
Mayayı, tuzu ve ılık suyu ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.
Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.
İç Harcın Hazırlanışı
Sıvı yağı tavada ısıtın, soğan ve biberleri ekleyip yumuşayana kadar kavurun.
Kıymayı ekleyip rengi dönene kadar kavurun.
Salçaları, domatesi ve baharatları ekleyin. Karıştırarak 5-10 dakika daha pişirin.
Suyu ekleyip, harcı biraz sulu kalacak şekilde kısık ateşte pişirin.
Yağlamanın Hazırlanışı
Mayalanan hamurdan küçük bezeler koparın ve ince yuvarlak lavaşlar açın.
Lavaşları yapışmaz bir tavada veya sacda her iki yüzünü hafif kızarana kadar pişirin.
Pişen her lavaşın üzerine kıymalı harçtan yayın ve üst üste dizin.
Son katta kıymalı harçla bitirin.
Servis
Yağlamaları dilimleyerek tabaklara alın.
Üzerine sarımsaklı yoğurt ve maydanoz ekleyerek servis edin.