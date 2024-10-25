Kayseri yağlaması tarifi: Misafir sofranızın vazgeçilmezi olacak!

Kayseri yağlaması, Kayseri mutfağının önemli lezzetlerinden biridir ve şehrin kültürel yemek mirasının en güzel örneklerinden biri olarak bilinir. "Katmerli mantı" olarak da anılır; aslında mantıya benzeyen bir tadı ve sunum tarzı vardır, ama incecik açılan hamurların üzerine kıymalı harç konularak kat kat hazırlanır. Bu kat kat sunum, yağlamayı diğer etli ekmeklerden ayırır ve ona özgün bir lezzet katar. İşte lezzet dolu o tarif...

Giriş Tarihi: 25.10.2024 10:27 Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 10:27

YAPILIŞI

Malzemeler:

Hamur İçin

  • 4 su bardağı un
  • 1 paket kuru maya (veya 20 gr yaş maya)
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1,5 su bardağı ılık su

İç Harcı İçin

  • 300 gr kıyma
  • 2 adet kuru soğan (küçük doğranmış)
  • 3-4 adet yeşil biber (ince doğranmış)
  • 2 adet domates (küp doğranmış)
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı su
  • Tuz, karabiber, kırmızı biber, kimyon (isteğe göre baharatlar)

Üzeri İçin

  • Yoğurt (isteğe göre sarımsaklı)
  • Taze maydanoz

Hazırlanışı

Hamur Yapımı

  1. Unu geniş bir kaba alın ve ortasını havuz şeklinde açın.
  2. Mayayı, tuzu ve ılık suyu ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.
  3. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

İç Harcın Hazırlanışı

  1. Sıvı yağı tavada ısıtın, soğan ve biberleri ekleyip yumuşayana kadar kavurun.
  2. Kıymayı ekleyip rengi dönene kadar kavurun.
  3. Salçaları, domatesi ve baharatları ekleyin. Karıştırarak 5-10 dakika daha pişirin.
  4. Suyu ekleyip, harcı biraz sulu kalacak şekilde kısık ateşte pişirin.

Yağlamanın Hazırlanışı

  1. Mayalanan hamurdan küçük bezeler koparın ve ince yuvarlak lavaşlar açın.
  2. Lavaşları yapışmaz bir tavada veya sacda her iki yüzünü hafif kızarana kadar pişirin.
  3. Pişen her lavaşın üzerine kıymalı harçtan yayın ve üst üste dizin.
  4. Son katta kıymalı harçla bitirin.

Servis

  • Yağlamaları dilimleyerek tabaklara alın.
  • Üzerine sarımsaklı yoğurt ve maydanoz ekleyerek servis edin.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA