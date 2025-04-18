Orman kebabı tarifi: Ana yemeklerin şahı olacak...
Akşam yemeğinde sofranıza lokanta şıklığı katacak, mis gibi kokusuyla iştahları kabartacak bir tarif arıyorsanız, doğru yerdesiniz! Sulu eti, yumuşacık sebzeleri ve damakta iz bırakan lezzetiyle orman kebabı, yıllardır unutulmayan klasiklerden biri. Ama bu tarif öyle sıradan bir tarif değil… Lezzet sırrı detaylarda gizli! Son lokmasına kadar hayran kalacağınız bu yemeği bir kez denedikten sonra favoriniz olacak.
Giriş Tarihi: 18.04.2025 09:19Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 09:19
YAPILIŞI
Malzemeler:
500 gram kuşbaşı dana eti
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı tereyağı
1 adet soğan (yemeklik doğranmış)
2 diş sarımsak (ezilmiş)
2 adet havuç (yarım ay doğranmış)
2 adet patates (küp doğranmış)
1 su bardağı bezelye (haşlanmış veya konserve)
1 yemek kaşığı domates salçası
2 su bardağı sıcak su
Tuz, karabiber, pul biber, kekik
İsteğe bağlı: 1 tatlı kaşığı un (suyu kıvamlandırmak için)
Yapılışı:
Geniş bir tencereye sıvı yağı alın, ısıtınca etleri ekleyin. Yüksek ateşte etler suyunu salıp çekene kadar kavurun. Tereyağını ekleyin, 1-2 dakika daha kavurun.
Soğan ve sarımsağı ilave edin. Soğanlar yumuşayana kadar kavurun. Havuçları da ekleyip 3-4 dakika soteleyin.
Salçayı ekleyip 1-2 dakika kavurun. Tuz, karabiber, pul biber ve kekik ile lezzetlendirin.
Sıcak suyu ekleyin. (İsterseniz bu aşamada 1 tatlı kaşığı un ile biraz kıvam verebilirsiniz.) Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte 25-30 dakika etler yumuşayana kadar pişirin.
Patatesleri ve bezelyeyi ekleyin. Patatesler pişene kadar yaklaşık 15-20 dakika daha pişirin.
Servis:
Orman kebabını sıcak olarak yanında pirinç pilavı ya da tereyağlı makarna ile servis edebilirsiniz.
İstersen bunu fırında güveçte pişirerek daha da geleneksel bir tat yakalayabilirsin.