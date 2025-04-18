Orman kebabı tarifi: Ana yemeklerin şahı olacak...

Malzemeler:

500 gram kuşbaşı dana eti

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan (yemeklik doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 adet havuç (yarım ay doğranmış)

2 adet patates (küp doğranmış)

1 su bardağı bezelye (haşlanmış veya konserve)

1 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber, pul biber, kekik

İsteğe bağlı: 1 tatlı kaşığı un (suyu kıvamlandırmak için)

Yapılışı:

Geniş bir tencereye sıvı yağı alın, ısıtınca etleri ekleyin. Yüksek ateşte etler suyunu salıp çekene kadar kavurun. Tereyağını ekleyin, 1-2 dakika daha kavurun.

Soğan ve sarımsağı ilave edin. Soğanlar yumuşayana kadar kavurun. Havuçları da ekleyip 3-4 dakika soteleyin.

Salçayı ekleyip 1-2 dakika kavurun. Tuz, karabiber, pul biber ve kekik ile lezzetlendirin.

Sıcak suyu ekleyin. (İsterseniz bu aşamada 1 tatlı kaşığı un ile biraz kıvam verebilirsiniz.) Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte 25-30 dakika etler yumuşayana kadar pişirin.

Patatesleri ve bezelyeyi ekleyin. Patatesler pişene kadar yaklaşık 15-20 dakika daha pişirin.

Servis:

Orman kebabını sıcak olarak yanında pirinç pilavı ya da tereyağlı makarna ile servis edebilirsiniz.

İstersen bunu fırında güveçte pişirerek daha da geleneksel bir tat yakalayabilirsin.