Tepsi kebabı tarifi: Tek başına bir lezzet bombası

Tepsi kebabı, hem lezzeti hem de yapım sürecindeki pratik uygulamaları sayesinde eşsiz bir ana yemek çeşidi olarak sofralarda yerini alıyor. Siz de bu tarifi uygulamak için bazı püf noktalarını deneyerek en lezzetli sonuçları elde edebilirsiniz. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 31.01.2023 08:29 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 08:29
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 40 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 337 kcal

MALZEMELER

  • Yarım kilo kıyma
  • 2 tane kuru soğan
  • 2 tane sivri biber
  • 1 tane kapya biber
  • 3 tane domates
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı isot

Üzerine;

  • Domates
  • Biber
  • 4 adet patates

Salçalı Sos;

  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 su bardağı su

YAPILIŞI

  1. Kıymayı derin bir kap içerisine alın ve üzerine ince doğranmış soğan, biber ve maydanozları ekleyin Ardından kabukları soyulmuş domatesleir de ekledikten sonra iyice yoğurun.
  2. Tepsiye bir santim kalınlığında olacak şekilde bastırarak iyice yayın.
  3. Üzerine yuvarlak patates, domates ve biberleri dizin.
  4. Uygun bir karıştırma kabında salçayı suda eritip yemeğimizin en üstüne gezdirin.
  5. Son olarak yemeğimizi önceden ısıttığımız 180 derece fırında iyice pişip üzerleri kızarana dek yaklaşık 40 dakika pişirelim. Pişen tepsi kebabımız servise hazır. Afiyet olsun.

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