Tepsi kebabı tarifi: Tek başına bir lezzet bombası
Tepsi kebabı, hem lezzeti hem de yapım sürecindeki pratik uygulamaları sayesinde eşsiz bir ana yemek çeşidi olarak sofralarda yerini alıyor. Siz de bu tarifi uygulamak için bazı püf noktalarını deneyerek en lezzetli sonuçları elde edebilirsiniz. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 31.01.2023 08:29Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 08:29
6 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
40 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
337 kcal
MALZEMELER
Yarım kilo kıyma
2 tane kuru soğan
2 tane sivri biber
1 tane kapya biber
3 tane domates
Yarım demet maydanoz
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı isot
Üzerine;
Domates
Biber
4 adet patates
Salçalı Sos;
1 yemek kaşığı domates salçası
1 su bardağı su
YAPILIŞI
Kıymayı derin bir kap içerisine alın ve üzerine ince doğranmış soğan, biber ve maydanozları ekleyin Ardından kabukları soyulmuş domatesleir de ekledikten sonra iyice yoğurun.
Tepsiye bir santim kalınlığında olacak şekilde bastırarak iyice yayın.
Üzerine yuvarlak patates, domates ve biberleri dizin.
Uygun bir karıştırma kabında salçayı suda eritip yemeğimizin en üstüne gezdirin.
Son olarak yemeğimizi önceden ısıttığımız 180 derece fırında iyice pişip üzerleri kızarana dek yaklaşık 40 dakika pişirelim. Pişen tepsi kebabımız servise hazır. Afiyet olsun.