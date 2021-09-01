Bademli lokmalık kurabiye tarifi

Toz badem, pudra şekeri ve kakaoyu bir kaba alarak güzelce karıştırın.

Üzerine yumurta ve sütü ekleyerek karıştırmaya devam edin ve hafif akışkan kıvamlı bir hamur elde edin.

Hamurdan cevizden küçük parçalar alarak kaşık yardımıyla pişirme kağıdı serdiğiniz tepsiye yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin.

Ilıdıktan sonra üzerine pudra şekeri serperek afiyetle tüketin.