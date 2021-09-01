Bademli lokmalık kurabiye tarifi

Sevdiklerinize sunabileceğiniz glutensiz enfes bir tarif! Çölyak hastaları ve glutensiz beslenenlerin gözdesi olacak bu tarif vazgeçilmez lezzetiniz olacak. Peki bademli lokmalık kurabiye nasıl yapılır? Bademli lokmalık kurabiye tarifi...

Giriş Tarihi: 01.09.2021 14:12 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 14:17
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Ev Partisi Yemek Daveti Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 35 dakika

MALZEMELER

Hamuru İçin:

2 su bardağı toz badem

1 çay bardağı pudra şekeri

4 yemek kaşığı kakao

2 adet yumurta

1/2 çay bardağı süt

Üzeri İçin:

1yemek kaşığı pudra şekeri

AŞÇININ NOTU

Kurabiyelerinizi benmari usulü eritilmiş çikolataya batırarak servis edebilirsiniz.

YAPILIŞI

Toz badem, pudra şekeri ve kakaoyu bir kaba alarak güzelce karıştırın.

Üzerine yumurta ve sütü ekleyerek karıştırmaya devam edin ve hafif akışkan kıvamlı bir hamur elde edin.

Hamurdan cevizden küçük parçalar alarak kaşık yardımıyla pişirme kağıdı serdiğiniz tepsiye yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin.

Ilıdıktan sonra üzerine pudra şekeri serperek afiyetle tüketin.

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