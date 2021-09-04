Glutensiz grissini tarifi

GLUTENSİZ GRİSSİNİ TARİFİ YAPILIŞI



Derin ve geniş bir kabın içine unu, ılık suyu, mayayı, şekeri ve tuzu koyup karıştırın. Karışımı 10 dakika mayalanmaya bırakın.

10 dakika sonra hamura rendelenmiş sarımsağı ekleyip yoğurma işlemine başlayın.

Yoğurduğunuz hamuru 45 dakika üzeri kapalı bir şekilde mayalandırmaya bırakın.

Hamur mayalandıktan sonra küçük bezelere ayırın. Bezeleri el yardımıyla açın ve şeritler haline getirin.

Hazırladığınız çubukları önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Afiyet olsun...