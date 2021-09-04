Glutensiz grissini tarifi

Grissini'ler öğün aralarında harika bir kurtarıcı oluyor. Bu enfes çubuklar bir de ev yapımı olunca tadından yenmiyor. Gluten hassasiyeti olanlar için çıtır çıtır sağlıklı grissini tarifi geliyor, işte detaylar.

Giriş Tarihi: 04.09.2021 14:32 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 14:32
  • 4 Kişilik
  • Glutensiz
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 15 dakika

MALZEMELER

3 su bardağı siyez unu
Bir yemek kaşığı granül maya
Bir su bardağı ılık su
3 diş rendelenmiş sarımsak
Bir adet kesme şeker


AŞÇININ NOTU

Dilerseniz grissini için çörekotu kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI

GLUTENSİZ GRİSSİNİ TARİFİ YAPILIŞI

Derin ve geniş bir kabın içine unu, ılık suyu, mayayı, şekeri ve tuzu koyup karıştırın. Karışımı 10 dakika mayalanmaya bırakın.
10 dakika sonra hamura rendelenmiş sarımsağı ekleyip yoğurma işlemine başlayın.
Yoğurduğunuz hamuru 45 dakika üzeri kapalı bir şekilde mayalandırmaya bırakın.
Hamur mayalandıktan sonra küçük bezelere ayırın. Bezeleri el yardımıyla açın ve şeritler haline getirin.
Hazırladığınız çubukları önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Afiyet olsun...

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