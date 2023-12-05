Aebleskiver tarifi: İç ısıtan bir lezzet!

Ableskiver, özellikle Danimarka'ya özgü bir tatlı. Bu yuvarlak, küçük, hafif ve kabarık tatlının özel bir tavada pişirilmesi, ona benzersiz bir görünüm ve lezzet kazandırır. Ableskiver, adını "Apple Slices" kelimesinden alır. Eski zamanlarda tarifin içinde genellikle elma dilimleri bulunurdu. Geleneksel olarak özellikle özel günlerde yapılan bir tatlıdır. Ancak, günümüzde herhangi bir zamanda ve çeşitli soslar ve garnitürlerle servis edilebilir.
Giriş Tarihi: 05.12.2023 09:12Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 09:12
6 Kişilik
Ev Yapımı
KahvaltıEv PartisiKutlamaDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
15 dakika
Adet :
50 kcal
MALZEMELER
2 su bardağı un
2 tatlı kaşığı toz şeker
1/2 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı kabartma tozu
1/4 çay kaşığı karbonat
2 yumurta
2 su bardağı süt
2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)
Yeteri kadar sıvı yağ (yarım su bardağına yakın)
AŞÇININ NOTU
Ableskiverler genellikle pudra şekeri ile servis edilir.
İsteğe bağlı olarak üzerine reçel, bal veya meyve sosu ekleyebilirsiniz.
YAPILIŞI
Un, toz şeker, tuz, kabartma tozu ve karbonatı bir kasede karıştırın.
Başka bir kasede yumurtaları çırpın, sütü ekleyin ve karıştırın.
Kuru malzemeleri ve eritilmiş tereyağını yumurtalı karışıma ekleyin. Karışımı pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
Ableskiver tava veya özel Ableskiver tavası kullanarak sıvı yağı iyice ısıtın.
Alternatif olarak yuvarlak şekil verebilecek farklı bir pişirme malzemesi de kullanabilirsiniz.
Her Ableskiver yuvasını hafifçe yağlayın.
Tavaya kaşık yardımıyla hazırladığınız hamurdan dökün, ortasında hafif bir çukur oluşturun.
Hamurun kenarları kızarıp kabardığında, bir spatula veya çöp şiş yardımıyla ters çevirin ve diğer tarafını pişirin.
Ableskiverlerin her iki tarafı da güzelce kızardığında, servis tabağına alın.