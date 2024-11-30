Ahududulu turta: Her lokması mest edecek

Ahududulu turta, özellikle Batı mutfaklarında popüler olan, meyve turtalarının bir örneğidir. Turtalar, tarihsel olarak Orta Çağ'a kadar uzanır ve özellikle İngiltere, Fransa ve Amerika gibi ülkelerde yaygınlaşmıştır. Ahududulu turta da, bu kültürel mirası sürdürerek, lezzetli ve estetik olarak göz alıcı bir tatlı olarak sofralarda yerini alır. İşte lezzet dollu o tarif...

Giriş Tarihi: 30.11.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 10:29

YAPILIŞI

Malzemeler:

Hamur için:

  • 2,5 su bardağı un
  • 150 g tereyağı (soğuk ve küp küp kesilmiş)
  • 1/2 su bardağı pudra şekeri
  • 1 adet yumurta
  • 1/4 çay bardağı soğuk su (gerekirse)

Dolgu için:

  • 300-400 g taze ahududu (donmuş da kullanılabilir)
  • 1/2 su bardağı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı mısır nişastası
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

Üzeri için:

  • Pudra şekeri (isteğe bağlı)

Hazırlık Aşamaları:

  1. Hamurun hazırlanması:

    • Bir karıştırma kabında un ve pudra şekerini karıştırın.
    • Soğuk tereyağını ekleyin ve parmak uçlarınızla una yedirerek kum gibi bir doku elde edin.
    • Yumurtayı ekleyin ve hamur toparlanmazsa azar azar soğuk su ekleyerek yoğurun.
    • Hamuru streç filme sararak buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

  2. Dolgu hazırlanması:

    • Bir kaba ahududu, toz şeker, mısır nişastası ve limon suyunu koyup karıştırın.
    • Karışımı 10-15 dakika dinlenmeye bırakın ki ahududular sulansın.

  3. Turtanın şekillendirilmesi:

    • Fırını 180°C'ye ısıtın.
    • Dinlenen hamurun 2/3'ünü merdane yardımıyla açarak tart kalıbına yerleştirin. Kenarlarını düzeltin.
    • Ahududulu karışımı hamurun üzerine eşit şekilde yayın.
    • Kalan hamuru açarak şeritler kesin ve dolgunun üzerine kafes şeklinde yerleştirin.

  4. Pişirme:

    • Turtayı önceden ısıtılmış 180°C fırında 35-40 dakika, üstü altın sarısı olana kadar pişirin.

  5. Servis:

    • Turta soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz. Yanında bir top vanilyalı dondurmayla servis edebilirsiniz.

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