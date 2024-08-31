Amasya esnafı "Minik kuş" un konseri olmadan güne başlamıyor!

Amasya'da "Minik kuş" lakaplı bıçak satıcısı, her sabah mahalledeki esnaf arkadaşlarına mini konser veriyor. Polislikten 25 yıl önce emekli olduktan sonra Gümüşlü Mahallesi'nde bıçakçı dükkanı açan 68 yaşındaki Karademir, her sabah iş yerini açtıktan sonra ses sistemini ve bilgisayarını kontrol ederek meydana gidiyor.

AA
Giriş Tarihi: 31.08.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 09:18

YAPILIŞI

Karademir, bilgisayardan yükselen müzik sesi eşliğinde yaklaşık yarım saat şarkı söylüyor. Esnaf arkadaşları tarafından, "Minik kuş" lakabıyla anılan Karademir, genellikle Türk sanat müziği eserlerini seslendiriyor. Karademir, müziği çok sevdiğini, esnaf arkadaşlarının güne zinde başlamasını sağlamayı amaçladığını söyledi.

Müziğe 20 yıldır merakı olduğunu, her sabah işe başlamadan önce esnafın çay saatinde konser verdiğini belirten Karademir, "Müzik ve su sesi insanlara en güzel etkiler yapan şeydir. Müzikle onlara karşı sohbetimiz, muhabbetimiz oluyor. İşimize başlarken müzikle başlıyoruz. Daha rahat günümüz geçiyor." dedi.

Paylaşmanın güzel bir şey olduğunu, kendisinin de müziği esnaf arkadaşlarla paylaştığını dile getiren Karademir, "Herkes bir çay demliyor, simit alıyor derken günlerimizi bu şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Hepimiz mutluyuz." ifadesini kullandı.

Mahalle esnafından Altan Eftelioğlu, Karademir'in aynı zamanda müzisyen olduğunu belirterek, "Bize her sabah güzel eserler söylüyor. Bizim de güne güzel başlamamızı sağlıyor. Burada güzel bir etkinlik oluyor." diye konuştu.

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