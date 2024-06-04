Bayatlamayan lokmalık kurabiye tarifi: Çay saatlerinin vazgeçilmezi olacak

Kısa sürede hazırlayıp masanıza alabileceğiniz bayatlamayan tuzlu kurabiyeler, aynı zamanda çayın yanında her daim hazır şekilde bekleyebilir. Kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu tarif, kurtarıcı olacak. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 04.06.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 09:18

MALZEMELER

  • 200 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 adet yumurta (akı içine, sarısı üzerine)
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 paket kabartma tozu
  • 4 su bardağı un (azar azar ekleyin, hamurun kıvamına göre miktarı değişebilir)
  • 2 yemek kaşığı sirke
  • 1 yemek kaşığı çörek otu veya susam (üzeri için)

YAPILIŞI

  • Fırını 180 dereceye önceden ısıtın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.
  • Geniş bir karıştırma kabında tereyağını, sıvı yağı, yoğurdu ve yumurta akını karıştırın. Tuz, toz şeker ve sirkeyi ekleyin.
  • Kabartma tozunu ve unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.
  • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, elinizde yuvarlayarak şekil verin. İsteğe bağlı olarak çatal yardımıyla üzerine hafifçe bastırarak desen verebilirsiniz.
  • Şekillendirdiğiniz kurabiyelerin üzerine yumurta sarısını sürün. Çörek otu veya susam serpin.
  • Kurabiyeleri önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üstleri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
  • Fırından çıkan kurabiyeleri soğuması için bir ızgara telinin üzerine alın. Tamamen soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz.
  • Bu tarifle hazırlayacağınız tuzlu kurabiyeler, bayatlamadan uzun süre tazeliğini koruyacak ve çayın yanında harika bir atıştırmalık olacaktır. Afiyet olsun!

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