Bayatlamayan lokmalık kurabiye tarifi: Çay saatlerinin vazgeçilmezi olacak
Kısa sürede hazırlayıp masanıza alabileceğiniz bayatlamayan tuzlu kurabiyeler, aynı zamanda çayın yanında her daim hazır şekilde bekleyebilir. Kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu tarif, kurtarıcı olacak. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 04.06.2024 09:18Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 09:18
MALZEMELER
200 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı yoğurt
1 adet yumurta (akı içine, sarısı üzerine)
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 paket kabartma tozu
4 su bardağı un (azar azar ekleyin, hamurun kıvamına göre miktarı değişebilir)
2 yemek kaşığı sirke
1 yemek kaşığı çörek otu veya susam (üzeri için)
YAPILIŞI
Fırını 180 dereceye önceden ısıtın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.
Geniş bir karıştırma kabında tereyağını, sıvı yağı, yoğurdu ve yumurta akını karıştırın. Tuz, toz şeker ve sirkeyi ekleyin.
Kabartma tozunu ve unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, elinizde yuvarlayarak şekil verin. İsteğe bağlı olarak çatal yardımıyla üzerine hafifçe bastırarak desen verebilirsiniz.
Şekillendirdiğiniz kurabiyelerin üzerine yumurta sarısını sürün. Çörek otu veya susam serpin.
Kurabiyeleri önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üstleri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
Fırından çıkan kurabiyeleri soğuması için bir ızgara telinin üzerine alın. Tamamen soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz.
Bu tarifle hazırlayacağınız tuzlu kurabiyeler, bayatlamadan uzun süre tazeliğini koruyacak ve çayın yanında harika bir atıştırmalık olacaktır. Afiyet olsun!