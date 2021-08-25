Bayatlamayan Nefis Ev Yapımı Ekmek Tarifi – Evde Ekmek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

AŞÇININ NOTU

Ev yapımı ekmek yaparken hamurun hep aynı ölçüde olması çok ama çok önemli bir durum… Hamurun kabarması ve lezzetli olması için unun taze ve hava almamış olması gerekiyor. Tuzun maya ile direkt temas etmemesi dikkat edilmesi gereken bir diğer konu. Eğer hamurunuzu elde yoğuracaksanız, önce kuru mayayı ılık suda bekletmeniz lazım. Yaş maya kullanacaksanız onu da suda bekletip kabartmanız gerekiyor. Hamurunuzun üzerine parmakla bastırdığınızda parmak izi kapanıyorsa ve iki katı kadar bir oranda büyümüşse, bu onun mayalanmış olduğunu gösterir. Ekmeğinizi pişireceğiniz fırını mutlaka en az 15 dakika önceden ısıtın. Son olarak, ekmeğinizi fırından aldıktan sonra mutlaka dinlendirin, kalıbından çıkarmayın.