Bayatlamayan Nefis Ev Yapımı Ekmek Tarifi – Evde Ekmek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

MALZEMELER
- 3 ila 3.5 su bardağı un
- 1 paket instant maya
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 75 gram margarin (yumuşak olması gerekiyor)
- 1.5 çay bardağı ılık süt
AŞÇININ NOTU
Ev yapımı ekmek yaparken hamurun hep aynı ölçüde olması çok ama çok önemli bir durum… Hamurun kabarması ve lezzetli olması için unun taze ve hava almamış olması gerekiyor. Tuzun maya ile direkt temas etmemesi dikkat edilmesi gereken bir diğer konu.
Eğer hamurunuzu elde yoğuracaksanız, önce kuru mayayı ılık suda bekletmeniz lazım. Yaş maya kullanacaksanız onu da suda bekletip kabartmanız gerekiyor.
Hamurunuzun üzerine parmakla bastırdığınızda parmak izi kapanıyorsa ve iki katı kadar bir oranda büyümüşse, bu onun mayalanmış olduğunu gösterir.
Ekmeğinizi pişireceğiniz fırını mutlaka en az 15 dakika önceden ısıtın.
Son olarak, ekmeğinizi fırından aldıktan sonra mutlaka dinlendirin, kalıbından çıkarmayın.
YAPILIŞI
- Her yemek yapımından önce olduğu gibi, malzemelerimizi tezgaha çıkartalım ve ellerimizi güzelce yıkayalım.
- Şimdi, bayatlamayan nefis ev yapımı ekmek tarifine geçelim…
- Derin bir kabın içerisine unu ve instant mayayı ekleyerek karıştıralım.
- Toz şeker ve tuzu üzerine serpiştirelim.
- Yumuşak margarin ve ılık ilave ederek yoğuralım ve yumuşak bir hamur elde etmeye çalışalım.
- Hazırladığımız ekmek hamurunu dört eşit bir parçaya bölelim ve yuvarlayalım.
- Daha sonra, yağlanmış fırın tepsisine dizelim.
- Ekmek hamurlarının üzerine tam ortadan gelecek şekilde bıçak yardımıyla bir çizik atalım.
- Tepsi mayası için üzerlerini temiz bir bez yardımıyla örtelim ve ılık bir ortamda 50 – 55 dakika bekletelim.
- Son aşamada, 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişiriyoruz.
- Ev yapımı nefis ekmeğiniz hazır, afiyet olsun.