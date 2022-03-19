Beş çayına yakışır: Milföy simit tarifi

Hızlı kahvaltların olmazsa olmazı sokak simidinin ev versiyonunu yapmaya hazır mısınız? Oldukça pratik olan milföy simit, çıtırlığı ve lezzetiyle baş döndüren bir tarif. Dilerseniz 5 çayına, dilerseniz kahvaltılya... Canınızın çektiği her an hazırlayacağınız milföy simit tarifi geliyor, buyursunlar...

Giriş Tarihi: 19.03.2022 09:12 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 09:12
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Adet : 250 kcal

MALZEMELER

  • 4 adet milföy (8 kare)

  • Peynir ( beyaz, kaşar, dil, lor vb.)

  • Susam

  • 2 yemek kaşığı pekmez

  • Yarım çay bardağı su

AŞÇININ NOTU

Kullanacağınız fırın tepsisinde mutlaka fırın kağıdı kullanın ve fırını önceden ısıtmayı ihmail etmeyin.

YAPILIŞI

Buzu çözülmüş milföyleri dikey yönde ikiye bölün.

Dik olarak kesilmiş milföy hamuruna yine dikey yönde olacak şekilde peynirleri ekleyin.

Karşılıklı uçlarınızı kapattığınız milföyleri, iki uç tarafından birleştirerek bir yuvarlak elde edin.

Su ve pekmezi karıştırın. Başka bir kaba ise susamları alın.

Rulo haline getirdiğiniz milföyleri, pekmezli su karışımına batırın ve ardından susama batırın.

Bu işlemleri tamamladıktan sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstleri kızarana dek yaklaşık 20-25 dakika boyunca pişirin.

İster sıcak ister ılıdıktan sonra servis yapabilirsiniz.

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