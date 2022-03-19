Beş çayına yakışır: Milföy simit tarifi

Buzu çözülmüş milföyleri dikey yönde ikiye bölün.

Dik olarak kesilmiş milföy hamuruna yine dikey yönde olacak şekilde peynirleri ekleyin.

Karşılıklı uçlarınızı kapattığınız milföyleri, iki uç tarafından birleştirerek bir yuvarlak elde edin.

Su ve pekmezi karıştırın. Başka bir kaba ise susamları alın.

Rulo haline getirdiğiniz milföyleri, pekmezli su karışımına batırın ve ardından susama batırın.

Bu işlemleri tamamladıktan sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstleri kızarana dek yaklaşık 20-25 dakika boyunca pişirin.

İster sıcak ister ılıdıktan sonra servis yapabilirsiniz.