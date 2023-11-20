Boxty (patates pancake) tarifi: İrlandalıların patatese bakışınızı değiştirecek tadı...

Boxty, İrlanda mutfağındaki sade ve besleyici lezzetlerden biridir ve hala geleneksel olarak pek çok evde sıklıkla pişirilir. Bir tür pancake olan bu tarifin ana malzemesini patates oluşturuyor. Sebebi ise İrlanda'nın yaşadığı kıtlık döneminde patatesin onlarca farklı formla sunulması. Bu tarif ise yüzlerce yıl sonra hala mutfaklarda yerini alırken genellikle kahvaltıda veya yan yemek olarak servis edilen bir lezzete dönüşüyor. Üzerine tereyağı, yoğurt veya peynir eklenerek lezzetlendirilebilir. Aynı zamanda et yemekleriyle de iyi bir şekilde eşleşebilir.
Giriş Tarihi: 20.11.2023 08:49Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 08:49
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiKahvaltıDiğer
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
20 dakika
Porsiyon :
250 kcal
MALZEMELER
2 büyük patates (rendelenmiş)
1 su bardağı patates püresi
1 su bardağı un
1 çay bardağı süt
Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)
2 yemek kaşığı tereyağı veya bitkisel yağ
YAPILIŞI
Rendelenmiş patatesleri temiz bir bez veya kağıt havlu yardımıyla suyunu sıkarak kurulayın.
Bir kaba rendelenmiş patatesleri, patates püresini, unu ve sütü ekleyin. İsteğe bağlı olarak tuz ve karabiber ekleyebilirsiniz.
Malzemeleri iyice karıştırın, kıvam alana kadar gerektiğinde un ekleyebilirsiniz.
Geniş bir tavayı orta ateşte ısıtın ve tereyağını eritin.
Hamurunuzu 1/4 su bardağı ölçüsünde tavaya koyun ve spatula yardımıyla düzeltin.
Her iki tarafını da altın rengi olana kadar pişirin (yaklaşık 3-4 dakika her bir tarafı için).
Pişen boxty'yi bir tabağa alın ve isteğe bağlı olarak üzerine taze otlar veya yoğurt ekleyebilirsiniz.