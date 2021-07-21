Cevizli un kurabiyesi tarifi

Çocukların kokusuna bayıldıkları, lezzeti ve kokusu ile herkesi baştan çıkaran cevizli un kurabiyesi, eşsiz tadı ile sofralarınızı süsleyecek. Herkesin tarifini isteyeceği bu kurabiyeye bayılacaksınız. İşte tarifi...

  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika

MALZEMELER

MALZEMELER

  • 250 gram oda sıcaklığında tereyağı
  • 1 adet yumurtanın akı
  • 1 çay bardağı nişasta
  • 1 su bardağı pudraşekeri
  • Üç buçuk su bardağı un
  • 1'er paket kabartma tozu ve vanilya
  • 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz

Üzeri için: Pudraşekeri

AŞÇININ NOTU

Pudra şekeri erimemesi için kurabiyelerin yeterince soğuduğundan emin olun.

YAPILIŞI

YAPILIŞI

Oda sıcaklığında tereyağı, yumurta akı, nişasta ve pudraşekerini derin bir kapta karıştırın. Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek ilave edin. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan iri ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde açıp ortasına iri dövülmüş ceviz yerleştirin. Oval şekil verin ve üzerine çatalla hafif bastırın. Diğer hamurlara da aynı işlemi uygulayın ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirin. Soğuduktan sonra üzerine pudraşekeri serpin ve servis yapın

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