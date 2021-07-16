Çıtır bir lezzet şöleni: Avcı Böreği

MALZEMELER
MALZEMELER:
3 adet yufka
İç harç için:
- 3 çorba kaşığı tereyağı
- 4 adet soğan, 400 gram kıyma
- 1 su bardağı dövülmüş ceviz
- 1 çay bardağı kaynamış su
- 1 çay bardağı ince bulgur
- Yarım demet maydanoz
- Tuz, karabiber, pulbiber
Yufkaları batırmak için:
- Bir buçuk su bardağı ayran
- 1 Türk kahve fincanı sıvıyağ
- 1 paket kabartma tozu
- 1 su bardağı galeta unu
AŞÇININ NOTU
Sosunu çekmesi için 15-20 dakika kadar bekletin.
YAPILIŞI
YAPILIŞI:
- Tereyağını bir tavaya alın ve eritin.
- Yemeklik doğranmış soğanı katıp, soteleyin.
- Kıymayı ilave edin ve rengi dönene kadar kavurun.
- Ceviz, kaynamış su ile ıslattığınız bulgur, kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber ve pulbiber katın.
- Şöyle bir çevirdikten sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
- Her yufkayı önce enlemesine sonra boylamasına kesin ve 3 yufkadan toplam 12 parça yufka elde edin.
- İç harcı 12 parçaya ayırın ve 1 parça yufkayı düz bir zemine serin.
- Geniş kısmına iç harçtan koyun ve kalın rulo şeklinde sarın.
- Diğer yufka parçalarını da aynı şekilde hazırlayın.
- Yufkaları batırmak için derin bir kapta ayran, sıvıyağ ve kabartma tozunu mikserle iyice çırpın.
- Börekleri bu karışıma batırın ve fırın tepsisine dizin.
- Sosunu çekmesi için 15-20 dakika bekletin. Daha sonra galeta ununa bulayın ve yağlanmış fırın tepsisine dizin.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.