Dakikalar içinde çıtır çıtır! Püf noktası tek bir malzeme: Pratik tepsi böreği tarifi
Çay saatlerinin vazgeçilmezi olan börekler, aynı zamanda yemek sofralarında da en iyi yan ürünlerinden biri. Fakat dakikalar içerisinde hazırlanması gereken bir böreğe ihtiyacınız varsa bu tepsi böreği, kurtarıcınız olacak. Üstelik tek bir malzeme ile püf noktasının çıtır çıtır hale getirdiği bu börek, yiyenlerin de tekrar isteyeceği bir lezzete dönüşüyor. İşte tarifi...
Giriş Tarihi: 25.04.2022 09:11Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 09:11
12 Adet
Ev YapımıEkonomik Tarif
KahvaltıÇocuk PartisiEv PartisiKutlamaDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
20 dakika
Porsiyon :
285 kcal
MALZEMELER
2 adet yufka
1/2 su bardağı tereyağı(eritilmiş)
200 gram lor peyniri
200 gram beyaz peynir
100 gram kaşar peyniri
1/2 demet maydanoz
1,5 su bardağı soda
1 adet yumurta sarısı
1 tatlı kaşığı susam
1statlı kaşığı çörek otu
AŞÇININ NOTU
Peyniri çeşitlendirmek yerine tek bir peynir türüyle de yapabilirsiniz.
YAPILIŞI
Yufkayı tezgaha serin. Üzerine eritilmiş tereyağını gezdirin ve diğer yufkayı da üzerine serip aynı şekilde eritilmiş tereyağını üzerine yayın.
İki kat yağlanmış yufkaları 12 eşit üçgen parçaya bölün.
Her bir üçgenin geniş kısmına karıştırdığınız peynirli, maydanozlu harçtan ekleyin ve kenarlardan katlayıp, rulo börek şeklinde katlayın.
Soda dolu kabın içerisine tüm börekleri ekleyin ve 10 dakika dinlendirin.
Dinlendirdiğiniz börekleri soda banyosundan çıkarın ve hafif sıkıp pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin.
Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, susam ve çörek otu serpiştirin.
180 derece fırında 30 dakika pişirin. İlk sıcaklığı geçtikten sonra afiyetle yiyin!