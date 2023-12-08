Dana etli ve ıspanaklı rulo börek

Tuzlu bir atıştırmalık arayanlar için ağızda dağılan bu nefis börek ideal bir tercih olacak. Philps Airfryer'ınızı kullanarak sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz dana etli ve ıspanaklı rulo börek tarifi ise şöyle...

Giriş Tarihi: 08.12.2023 16:15 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 16:15
  • 2 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika Hazırlama 24 dakika
  • Porsiyon : 294 kcal

MALZEMELER

  • 1 ufak soğan
  • 100 gram ıspanak
  • 50 gram feta peyniri
  • 100 gram sığır kıyması
  • 1/2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1/2 çay kaşığı paprika tozu
  • 1 yumurta
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı su
  • 4 yufka katmanı

AŞÇININ NOTU

Dilerseniz kıyma yerine peynir de kullanabilirsiniz

YAPILIŞI

  1. Soğanı soyun ve ince ince doğrayın. Ispanakları yıkayın. Ezine peynirini bir kasede parçalayıp kenara alın.
  2. Bir tavayı orta sıcaklıkta ısıtın. Zeytinyağını ekleyin ve soğan yumuşayana kadar kavurun. Kıyma ve toz biberi de ekleyip 2 dakika daha kavurun. Kıyma karışımını bir kaseye aktarın ve kenara alın.
  3. Ispanak için aynı kızartma tavasını kullanın. Yıkanmış ıspanağı orta sıcaklıktaki tavaya yerleştirin. Kapağı kapatın ve ıspanak solana kadar pişirin. Bir kaseye aktarın ve kenara koyun.
  4. Yumurtayı, yoğurdu, zeytinyağını ve suyu küçük bir kasede karıştırın.
  5. Tezgahın temiz bir yüzeyine yufkayı koyun ve bir dikdörtgen oluşturmak için yanlarından kesin. Dikdörtgen yufkanın içine yumurtalı karışımın bir kısmını sürün. Üzerine bir yufka daha koyun ve tekrar yumurtalı karışımdan sürün. Hamurun uzun kenarına ince bir şekilde ıspanak, kıyma ve parçalanmış ezine peyniri yerleştirin. Böreği rulo yapın ve gül böreği şeklinde sarın. Böreğin üzerine yumurtalı karışımdan sürün. Bu işlemi kalan her börek için uygulayın.
  6. Böreği Airfryer sepetine yerleştirin ve cihazı belirtilen şekilde çalıştırın. (10 dk, 180 derece)
  7. Ardından çıkarıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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