Domatesli makarna tarifi: Lezzet dolu bir pratik alternatif
Domatesli makarna, İtalyan mutfağının temel taşlarından biri olan "pasta al pomodoro"nun bir örneğidir. Hem pratik hem de lezzetli bir yemek olan bu tarif, İtalya'da her yaş grubundan insanın sofralarında sıkça yer alır. İşte o detaylar...
Giriş Tarihi: 04.01.2025 13:06Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 13:06
YAPILIŞI
Malzemeler:
1 paket makarna (spagetti, penne, ya da tercih ettiğiniz tür)
4-5 adet orta boy domates (rendelenmiş)
2 diş sarımsak (ezilmiş veya ince doğranmış)
3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı domates salçası (isteğe bağlı, daha yoğun bir tat için)
Tuz, karabiber
Taze fesleğen yaprakları (isteğe bağlı)
Rendelenmiş parmesan peyniri (isteğe bağlı)
Yapılışı:
Büyük bir tencereye su koyup kaynatın. Su kaynayınca tuz ekleyin ve makarnayı pakette belirtilen süreye göre haşlayın. Haşlandıktan sonra suyunu süzün ve kenara alın. (Biraz makarna suyunu ayırabilirsiniz, sosu seyreltmek için faydalı olur.)
Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. Sarımsakları ekleyip birkaç dakika kısık ateşte kavurun (yanmamasına dikkat edin).
Rendelenmiş domatesleri ve domates salçasını ekleyin. Orta ateşte karıştırarak 7-10 dakika kadar pişirin. Sos kıvam alıp biraz koyulaşmalı.
Tuz ve karabiberle tatlandırın.
Haşlanmış makarnayı hazırladığınız sosun içine ekleyin ve iyice karıştırarak sosun makarnaya eşit şekilde yayılmasını sağlayın. Eğer sos fazla koyuysa, ayırdığınız makarna suyundan birkaç kaşık ekleyebilirsiniz.
Makarnayı servis tabaklarına alın. Üzerine taze fesleğen yaprakları ve rendelenmiş parmesan peyniri ekleyerek servis edin.