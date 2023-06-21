Ekmeğin en sağlıklı hali: Yulaf unlu ekmek tarifi

Fırını 180 derecede ısıtın ve ekmek kalıbını yağlayın veya pişirme kağıdı ile kaplayın.

Bir karıştırma kabında yulaf unu, tam buğday unu, kabartma tozu ve tuzu karıştırın.

Ardından üzerine yumurtaları ve zeytinyağını ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Eğer karışım çok kuru görünüyorsa, isteğe bağlı olarak süt ekleyebilirsiniz. Ancak karışımın kıvamı çok sıvı olmamalı, biraz yoğun olmalıdır.

Hazırladığınız karışımı yağlanmış veya kaplı ekmek kalıbına dökün ve düzgün bir şekilde yayın.

Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 45-50 dakika pişirin. Ekmek kabarıp üzeri altın rengini aldığında kontrol edebilirsiniz. Kürdan testi yaparak, iç kısmının piştiğinden emin olun. Kürdanı ekmek ortasına batırın, çıktığında temizse ekmek pişmiş demektir.

Fırından çıkan ekmek kalıbını 10 dakika kadar dinlendirin, ardından ekmek kabını çıkarın ve tamamen soğuması için tel ızgara üzerine alın.

Tamamen soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın ve afiyetle tüketin.