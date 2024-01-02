Empanada tarifi: Latin Amerika'nın eşsiz lezzeti...
İspanya'da empanada, Orta Çağ'dan beri bilinmektedir ve zamanla Latin Amerika'da farklı bölgelerde çeşitli varyasyonlar kazanmıştır. Empanada, özellikle festivaller, kutlamalar ve özel günler gibi topluluk etkinliklerinde sıkça görülen bir yiyecektir. Örneğin, Arjantin'de "Día de la Empanada" (Empanada Günü) gibi özel günler düzenlenir. Latin Amerika mutfağının önemli bir parçası olan bu lezzet, aynı zamanda bizim mutfağımıza da oldukça benzer bir tatla sunuluyor. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 02.01.2024 08:40Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 08:40
4 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
25 dakika
Hazırlama
30 dakika
Porsiyon :
335 kcal
MALZEMELER
Hamur İçin:
3 su bardağı un
1 su bardağı su
Yarım su bardağı sıvı yağ
Bir tutam tuz
İç Harcı İçin:
250 gr kıyma (isteğe bağlı tavuk ya da dana eti de kullanabilirsiniz)
1 adet soğan, doğranmış
1 adet yeşil biber, doğranmış
2 diş sarımsak, doğranmış
Yarım su bardağı mısır (isteğe bağlı)
Yarım su bardağı siyah zeytin, doğranmış
1 çay bardağı sıvı yağ
Tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Hamur için unu geniş bir kaba alın. Ortasını açın ve su, sıvı yağ ve tuzu ekleyin. Yavaşça karıştırarak hamuru yoğurun. Hamurunuz kıvamlı ve elastik bir hale gelene kadar yoğurun. Ardından üzerini örtün ve yaklaşık 30 dakika dinlendirin.
İç harcı hazırlamak için tavada sıvı yağ ile doğranmış soğanı pembeleşene kadar kavurun. Ardından kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin. Kıyma suyunu salıp çekene kadar pişirin.
Doğranmış yeşil biber, sarımsak, mısır ve zeytinleri ekleyin. Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biberi de ekleyip malzemeler iyice karışana kadar pişirin. Ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle açın. İç harçtan koyup hamuru yarıya katlayın ve kenarlarını iyice bastırarak kapatın. İsterseniz çatalla kenarlarına desen yapabilirsiniz.