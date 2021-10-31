En kolay lahmacun tarifi: Evde lahmacun nasıl yapılır?
Orta Doğu mutfağına ait bir çeşit içli pide olarak da nitelendirilebilen lahmacun, neredeyse çoğu insan tarafından sevilen bir yiyecektir. Bu kadar sevilen bir yiyecek olunca evde yapmanın kolay yolları da aranmaktadır. Peki, evde lahmacun nasıl yapılır? İşte en kolay lahmacun tarifi.
Giriş Tarihi: 31.10.2021 09:43Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 09:43
5 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
İç harcı için:
3 adet yeşil biber
2 adet kırmızı biber
2 adet domates
2 adet soğan (orta boy)
1 demet maydanoz
1 yemek kaşığı domates 1 yemek kaşığı biber salçası
1 çay kaşığı toz kırmızı biber ve tuz
Yarım çay kaşığı pul biber
1 çay bardağı sıvı yağ
¼ çay bardağı su
500 gram kıyma (yağlı)
Hamuru için:
5 su bardağı un
2 su bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı şeker
AŞÇININ NOTU
Lahmacununuzun lezzetli olması için lahmacun harcının cıvık olması çok önemli. Yeterince cıvık olmazsa biraz su ekleyebilirsiniz.
Harcı hamurun üzerine koyarken kenarları boş bırakmamaya özen gösterin.
Fırının önceden ısıtılmış olması önemlidir.
YAPILIŞI
Mutfak robotunun içine, iç harcı için kullanacağınız malzemelerden baharatlar, salça, yağ ve kıyma hariç diğer malzemeleri koyun ve çekmeye başlayın. En son maydanozları ilave edin.
Daha sonra rondonun içindeki harcı büyükçe bir kaba alıp baharatları, salçayı ve yağı ekleyip iyice karıştırın.
En son kıymayı da ekleyip güzelce yoğurun ve dinlenmeye alın.
Lahmacunun hamuru için derin bir kaba önce su, tuz ve şekeri ekleyip karıştırın. Daha sonra azar azar un ilave eklemeye başlayın.
Yavaş yavaş eklediğiniz un orta sertlikte bir hamura dönüşene dek yoğurun. Hamur sertleştiğinde tezgaha alıp 5 dakika daha yoğurun.
Hamuru silindir haline getirin ve eşit parçalara bölün. Eşit parçalara bölmeniz lahmacunlarının aynı boyutta olması için önemlidir.
Eşit parçalara böldükten sonra bezeleri 1 saat dinlenmeye bırakın. Fırınınızı da 250 derecede ısıtmaya başlayın.
Dinlendirdiğiniz bezeleri tezgahınızın üzerine koyup açmaya başlayın. İnce açmanız önemlidir çünkü ne kadar ince açarsanız lahmacununuz o kadar lezzetli olacaktır.
Açtığınız hamurların üzerine lahmacun harcını koyup kenarlara kadar yayın. Harcınızın sulu olması önemlidir.
Lahmacunları yağlı kağıt üzerine alıp önceden 250 dereceye kadar ısıttığınız fırına sürün.
Pişerken ara sıra lahmacunun altını kontrol edin. Hafif yanık olduğu zaman fırından alıp yenilerini koyabilirsiniz. Lahmacunların kaç dakikada piştiğini hesaplayıp diğerlerini ona göre pişirebilirsiniz.
Fırından sıcak sıcak çıkardığınız lahmacunları servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.