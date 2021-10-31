En kolay lahmacun tarifi: Evde lahmacun nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Lahmacununuzun lezzetli olması için lahmacun harcının cıvık olması çok önemli. Yeterince cıvık olmazsa biraz su ekleyebilirsiniz. Harcı hamurun üzerine koyarken kenarları boş bırakmamaya özen gösterin. Fırının önceden ısıtılmış olması önemlidir.