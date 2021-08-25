Ev Yapımı Nefis Hamburger Ekmeği Tarifi – Lezzetli Hamburger Ekmeği Nasıl Yapılır?
Hamburger, hemen hemen herkesin tükettiği lezzetlerden bir tanesidir. Hamburgere lezzetini veren unsurlardan birisi de hamburger ekmeğidir. Unutulmamalıdır ki, köfte ve sos ile beraber hamburger ekmeği de damağımızda önemli bir tat bırakır. Bu yazımızda, püf noktaları ile nefis hamburger ekmeği tarifi hakkında bilgi verdik. Peki, lezzetli hamburger ekmeği nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte, köfteniz ve sosunuzu tamamlayacak nefis hamburger ekmeği tarifi, yapılışı ve malzemeleri
Giriş Tarihi: 25.08.2021 10:08Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 10:28
2 Kişilik
Ev Yapımı
Doğum GünüEv PartisiPiknikKutlamaDiğer
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
HAMBURGER KÖFTESİ
500 gram dana kıyma (bir defa çektirilmiş ve döş kısmından olması gerekmektedir)
2 tatlı kaşığı toz hardal
2 tatlı kaşığı pekmez
2.5 tatlı kaşığı galeta unu
2 tatlı kaşığı sirke
1 tatlı kaşığından daha az karabiber
Tuz
3 diş rendelenmiş sarımsak
HAMBURGER SOSU
1 adet közlenmiş kırmızı kapya biber
2 adet arpacık soğan
2 diş sarımsak
1 çay kaşığı toz şeker
1 yemek kaşığı elma sirkesi
Taze kekik
Zeytinyağı
Tuz
Karabiber
HAMBURGER EKMEĞİ
1 tatlı kaşığı kuru maya
2.5 su bardağı un
2 tatlı kaşığı şeker
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı susam
2 tatlı kaşığı yoğurt
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım su bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
AŞÇININ NOTU
Hamburger ekmeği fırındayken belirli aralıklarla kontrol etmeniz gerekiyor. Ekmeğiniz eğer pufidik bir kıvama geldiyse hazır demektir
YAPILIŞI
Bir hamburger için gerekli olan bütün malzemeleri sıraladık.
Şimdi geldik en önemli noktaya… İşte, köftenize ve sosunuza anlam katacak hamburger ekmeği tarifi...
Öncelikle, tuz, un, toz şeker ve kuru mayayı derin bir kasenin içerisinde karıştıralım.
Yoğurt, yumurta ve zeytinyağını da bu kasenin içerisine ekleyelim.
Bir miktar su ilave ederek yoğurmaya başlayalım.
Tezgahımızı unlayarak yoğurma işlemimize dikkatlice devam edelim.
Yoğurma işlemimiz bittikten sonra hamurumuzun üzerine bir kase koyarak kapatalım ve 20 dakika dinlenmeye bırakalım.
Hamurumuz dinlendikten sonra 5-6 parçaya ayırarak elimizde yuvarlayalım.
Yağlı kağıt serdiğimiz bir tepsiye bunları top top olacak şekilde dizelim.
Üzerini streç bir filmle kapatıp 50 dakika tepside mayalanmasını sağlayalım.
Fırına atma işleminden önce üzerlerine susam ve çörekotu serpelim.