Ev yapımı susamlı poğaça: Çayın en güzel eşlikçisi 10 dakikada hazır!

Sabah kahvaltısında taze ve sıcacık bir poğaça hepimizin vazgeçilmezi. Bu lezzetli ve pratik tarif kısa sürede hazır olduğu gibi yiyenleri de tadıyla hayran bırakacak. 10 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz bu poğaçanın içerisine koyduğunuz malzemeyi değiştirerek çok çeşitli tatlar da elde edebilirsiniz. İşte kısa sürede hazırlayabileceğiniz tarifin adım adım anlatımı...

Giriş Tarihi: 04.12.2022 10:15 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 10:15
  • 12 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kahvaltı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 10 dakika

MALZEMELER

  • 4 su bardağı un
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1/2 su bardağı sıvı yağ
  • 1 adet yumurta
  • 1 paket kabartma tozu
  • 100 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı şeker

Üzeri için;

  • 1,5 su bardağı susam
  • 2 yemek kaşığı pekmez

İçine;

  • 150 gram kaşar peyniri

AŞÇININ NOTU

Dilerseniz iç malzemesini değiştrerek çok çeşitli poğaçalar hazırayabilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. Bir kabın içerisinde un ve kabartma tozu dışndaki malzemeleri karıştırmaya başlayın.
  2. Ardından un ve kabartma tozunu da yavaş yavaş ekleyerek karıştırmaya devam edin.
  3. Hamurunuz ele yapışmayacak kıvama geldiğinde ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.
  4. Avuç içinizle baştırıp hamurları açın. Ardından içerisine rendelediğiniz kaşar peynirinden koyun ve hamuru kapatın.
  5. 1 su bardağı suyun içerisine 2 yemek kaşığı pekmek ekleyin ve karıştırın.
  6. Hazırladığınız poğaçaları önce pekmezli suya ardından ise susama batırın.
  7. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin ve üzeri kızarana kadar yaklaşık 25 dakika pişirin.
  8. Fırından çıkarıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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