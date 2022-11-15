Fellah köftesi tarifi: Tadına doyum olmayan, sosuyla damaklarınızı şenlendirecek bir lezzet!

Temel malzemeleri bulgur ve un olan bu tarife bayılacaksınız! Doyurucu ve besleyiciliğiyle sürekli yapmak isteyeceğiniz bu tarif, davet sofralarınıza farklı bir ambians yaratacak. Hızlı ve pratik bir tarif arıyorsanız bu tam size göre...

Giriş Tarihi: 15.11.2022 09:08 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 09:08
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 119 kcal

MALZEMELER

  • 2 su bardağı köftelik ince bulgur
  • 2,5 su bardağı sıcak su
  • 1 su bardağı un
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı toz karabiber
  • 1,5 tatlı kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı biber salçası

Sosu için:

  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 su bardağı rendelenmiş domates
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 2 diş rendelenmiş sarımsak
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

  1. İlk olarak, ince bulguru bir kabın içerine boşaltın üzerine 2,5 su bardağı su ekleyin.
  2. Sonra streç filmle üzerini kapatın ve şişene kadar bekleyin.
  3. Bulgurun içerisine 1 adet yumurta ve 1 yemek kaşığı biber salçası ekleyin.
  4. Unu ekleyerek yavaş bir şekilde karıştırın.
  5. Elinizi hafif ıslatarak hamurları halka ve küçük şekiller vermeye başlayın.
  6. Köfteleri unlayın ve kayanayan suyun içine atın.
  7. Haşlanan köfteleri bir tabağa alın.
  8. Sosu için, zeytinyağı ve biber salçasını bir tavada güzelce karıştırın. Ardından içine baharatları ve sarımsağı ekleyin. Sos biraz piştikten sonra köftelerin üzerine dökün.
  9. Servis tabağına alın ve son olarak üzerine maydanozları serpiştirin.
  10. Herkese afiyet olsun!

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