Fırında börek tarifi: Kolay ve çıtır çıtır bir lezzet

“Çay saatine ne hazırlasam?” diye düşünüyorsanız tam size göre bir tarifimiz var. Çok kısa süre içerisinde ve kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifin lezzetini doyamayacaksınız. Çıtır çıtır kıvamıyla kendisine hayran bırakacak. İşte fırında börek tarifinin detayları…

Giriş Tarihi: 17.11.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 09:02
  • 12 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 20 dakika

MALZEMELER

4 adet patates

4 adet yufka

1 adet soğan

Karabiber

Pul biber

Kimyon

Nane

Tuz

Sos için;

4 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sirke

1 su bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI

İlk olarak patatesleri soyup yıkayın ve tencerede haşlayın.

Patatesler haşlandıktan sonra ezin,

Soğanı ince olacak biçimde doğrayın.

Daha sonra bir tencereye sıvı yağ ve soğanları ekleyerek kavurun.

Soğanlar kavrulunca içerisine baharatları, tuzu ve ezmiş olduğunuz patatesi ekleyerek karıştırın.

Ardından bir kabın içerisinde sosu için gerekli malzemeleri ekleyip karıştırın.

Bir adet yufkayı serin ve her tarafına dağılacak biçimde sosu dağıtın.

Yufkayı ortasından olacak biçimde kesip diğer parçanın üstüne koyun.

Daha sonra yufkanın kenarlarını iç kısma doğru katlayın ve hazırlamış olduğunuz patatesli harcı ilave edin.

Ardından rulo şeklinde sararak kesin.

Yufkaların hepsi bitene kadar bu işlemleri sürdürün.

Börekleri tepsiye yerleştirin ve geriye kalan sosu böreklerinm üzerine yayın.

Son olarak börekleri 4 saat boyunca buzdolabında bekletin.

4 saatin sonunda önceden ısıtmış olduğunuz fırında 190 derecede kızarana dek pişirin.

Afiyet olsun!

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