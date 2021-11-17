Herkes bu tarifin peşinde: 10 dakikada hazırlanan buzluk böreği

Börek, birçok çeşidi ile kahvaltıların, çay saatlerinin ve hatta ana yemeklerinden vazgeçilmez tariflerinden biri. Hazırlamak ise çeşidine göre farklılık gösteriyor ve kolaylık derecesi değişim gösteriyor. Fakat herkes için dakikalar içinde hazırlanabilecek olan buzluk böreği, 10 dakika içinde sofralarda yerini alabiliyor. İşte buzluk böreği tarifi...

Giriş Tarihi: 17.11.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 09:25
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı Ekonomik Tarif
  • Akşam Yemeği Kahvaltı Yılbaşı Çocuk Partisi Ev Partisi Yemek Daveti Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika

MALZEMELER

Malzemeler:

  • 4 adet yufka
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • Yarım çay bardağı süt
  • 100 gr tereyağı veya margarin

İçi İçin;

  • Beyaz peynir
  • Maydanoz

Üzeri İçin;

  • Susam
  • Yumurta sarısı

AŞÇININ NOTU

Dondurucuya kaldıracağınız böreklerin kapağını sıkıca kapatın ve dondurucuya atın. Bu şekilde 1-2 ay muhafaza edebilirsiniz.

YAPILIŞI

  • Öncelikle sos için tereyağı eriterek bir kap içerisine alın. Üzerine sıvı yağ ve sütü ekleyip karıştırın.
  • 1 adet yufkayı düz bir zemine yayın, üzerine sostan gezdirip fırça ile sosun her tarafa yayılmasını sağlayın.
  • İkinci yufkayı da soslu yufkanın üzerine kapatıp, bu defa biraz daha az sos sürüp önce dört parçaya, her dört parçayı da 3 parçaya kesin. Diğer 2 yufkayı da aynı şekilde hazırlayın.
  • Hazırladığınız peynirli içi, yufka parçalarının üzerine yerleştirin ve sigara böreği sarar gibi sarın.
  • Börekleri suda bekletmeden direkt saklama kabı ya da poşetine yerleştirerek de dondurucuya kaldırabilirsiniz.
  • Dondurucudan çıkartınca üzerine yumurta sarısı sürüp ister sade ister susam veya çörekotu serpiştirerek pişirebilirsiniz.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Afyonkarahisar'ın hazinesi

Gastronomik yönüyle Afyonkarahisar

Akşama ne pişirsem?

Vişne yemenin tam zamanı

Pazar kahvaltısını kim sevmez?

SON DAKİKA SON DAKİKA