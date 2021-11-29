Herkes bu tarifin peşinde: 10 dakikada hazırlanan buzluk böreği tarifi
Börek, birçok çeşidi ile kahvaltıların, çay saatlerinin ve hatta ana yemeklerinden vazgeçilmez tariflerinden biri. Hazırlamak ise çeşidine göre farklılık gösteriyor ve kolaylık derecesi değişim gösteriyor. Fakat herkes için dakikalar içinde hazırlanabilecek olan buzluk böreği, 10 dakika içinde sofralarda yerini alabiliyor. İşte buzluk böreği tarifi...
Giriş Tarihi: 29.11.2021 17:12Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 17:12
4 Kişilik
Ev YapımıEkonomik Tarif
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
MALZEMELER
Malzemeler:
4 adet yufka
1 çay bardağı sıvı yağ
Yarım çay bardağı süt
100 gr tereyağı veya margarin
İçi İçin;
Beyaz peynir
Maydanoz
Üzeri İçin;
Susam
Yumurta sarısı
AŞÇININ NOTU
Dondurucuya kaldıracağınız böreklerin kapağını sıkıca kapatın ve dondurucuya atın. Bu şekilde 1-2 ay muhafaza edebilirsiniz.
YAPILIŞI
Öncelikle sos için tereyağı eriterek bir kap içerisine alın. Üzerine sıvı yağ ve sütü ekleyip karıştırın.
1 adet yufkayı düz bir zemine yayın, üzerine sostan gezdirip fırça ile sosun her tarafa yayılmasını sağlayın.
İkinci yufkayı da soslu yufkanın üzerine kapatıp, bu defa biraz daha az sos sürüp önce dört parçaya, her dört parçayı da 3 parçaya kesin. Diğer 2 yufkayı da aynı şekilde hazırlayın.
Hazırladığınız peynirli içi, yufka parçalarının üzerine yerleştirin ve sigara böreği sarar gibi sarın.
Börekleri suda bekletmeden direkt saklama kabı ya da poşetine yerleştirerek de dondurucuya kaldırabilirsiniz.
Dondurucudan çıkartınca üzerine yumurta sarısı sürüp ister sade ister susam veya çörekotu serpiştirerek pişirebilirsiniz.