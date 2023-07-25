Hiçbir mutluluk için geç değil! Düğünlerini 48 yıl sonra yaptılar...

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Maden köyünde yaşayan Reyhan ile Enver Gökay çifti, 48 yıl önce yapamadıkları düğünü gerçekleştirdi.

İHA
Giriş Tarihi: 25.07.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 09:15

YAPILIŞI

72 yaşındaki emekli gurbetçi Enver Gökay ile 62 yaşındaki Reyhan Gökay çifti, memleketi Ayancık ilçesine bağlı Maden köyünde, köy düğünü organize ettiler.

Eşi Reyhan Gökay ile 24 yaşında dünyaevine giren ancak o dönemde maddi imkansızlıklardan dolayı düğün yapamayan Enver Gökay, eşine bir gün davullu zurnalı düğün yapacağını söyleyerek söz verdi. Tam 48 yıl sonra bu sözünü yerine getiren Enver Gökay, organize edilen düğünde büyük mutluluk yaşadı.


48 yıllık evli olan Gökay çifti, köydeki akraba ve yakınlarına düğün yapacaklarını duyurarak düğüne davet etti.

Düğünden bir gün önce kına organizasyonu da gerçekleştiren çift, 48 yıl sonra gelinlik ve damatlık giyerek büyük mutluluk yaşadı. Düğünde oyun havaları eşliğinde oynayan çifte yakınları da eşlik etti.

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