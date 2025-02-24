İçli Köfte Tarifi: Bu lezzetten vazgeçemeyeceksiniz!

Malzemeler:

Dışı İçin:

2 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı sıcak su

İç Harcı İçin:

300 gram kıyma

1 adet büyük soğan (doğranmış)

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay bardağı ceviz içi (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

Yarım çay bardağı nar ekşisi (isteğe bağlı)

Kızartmak İçin:

Sıvı yağ

Yapılışı:



Soğanı doğrayın ve sıvı yağda kavurun.

Kıyma ekleyin ve kavurmaya devam edin.

Üzerine tuz, karabiber, pul biberi, ceviz içini ekleyin ve iyice karıştırın.

Karışıma nar ekşisi de ekleyebilirsiniz. Karışımı bir kenara alıp soğumaya bırakın.

İnce bulguru geniş bir kaba alın. Üzerine sıcak suyu ekleyin, karıştırın ve bulgurların şişmesini bekleyin.

Bulgurlar şiştikten sonra içine irmik, un, yumurta, sıvı yağ, tuz ve karabiberi ekleyip yoğurun.

Yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde etmelisiniz. Eğer hamur çok sert olursa biraz daha sıcak su ekleyebilirsiniz.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

Elinizi ıslatarak her parçayı avuç içinde açın. Orta kısmına iç harcı koyup, kenarlarını kapatın ve yuvarlak ya da oval şekil verin.

Tüm köfteleri bu şekilde hazırlayın.

Derin bir tavada sıvı yağı ısıtın.

İçli köfteleri dikkatlice kızgın yağa atın ve altın rengini alana kadar kızartın.

Kızaran köfteleri kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.

Sıcak servis yapın. Yanında yoğurt veya ayran ile çok güzel gider. Afiyet olsun!