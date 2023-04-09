İftara eşsiz bir lezzet! Tahinli pide tarifi...

İster iftarda ister sahurda deneyebileceğiniz sıcacık bir lezzet! Tahinli pide besleyici yönüyle de dikkat çekiyor. Yöreden yöreye yapım aşamaları farklılaşsa da genellikle en pratik hali tercih ediliyor. İşte tahin, ceviz ve balın muhteşem uyumuyla damakları şenlendiren tahinli pide tarifi...

Giriş Tarihi: 09.04.2023 09:28 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 09:28
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı

MALZEMELER

1 çorba kaşığı toz şeker
1 çorba kaşığı kuru maya
1 su bardağı ılık su
Aldığı kadar un

ÜZERI İÇİN:

2 su bardağı tahin

1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı bal

YAPILIŞI

Toz şeker ve mayayı derin bir kaba alın. Üzerine ılık su ekleyip, kabarana dek bekletin. Daha sonra ele yapışmayacak bir hamur elde edene kadar azar azar un ilave edin. Üzerini nemli bir bezle örtün ve kabarana kadar bekleyin. Hamurdan parçalar koparın ve hafif unlanmış zeminde merdane ile ince olacak şekilde açın. Birer çorba kaşığı tahin ile toz şeker koyup, tekrar yoğurun. Beş dakika bekledikten sonra merdaneyle incecik açın ve üzerine tahin sürüp, toz şeker serpin. Kalan hamurları da aynı şekilde hazırlayın ve fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra üzerine bal gezdirin ve ceviz serpin.

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