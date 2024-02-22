Ispanaklı börek tarifi: Böylesini yemediniz...

Hemen herkesin en sevdiği tarifler arasında yer alan börekler, farklı iç malzemeleriyle farklı lezzetlere bürünebiliyor. Bunlardan biri olan ıspanak ise en lezzetli çeşitlerinden biri. Tam kıvamında, çıtır çıtır bir ıspanaklı böreğin formülü ise bu tarifte gizli.
Giriş Tarihi: 22.02.2024 08:56Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 08:56
4-6 Kişilik
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
30 dakika
Porsiyon :
250 kcal
MALZEMELER
500 gram ıspanak (temizlenmiş ve doğranmış)
1 adet soğan (ince doğranmış)
2 diş sarımsak (ezilmiş)
200 gram beyaz peynir (ezilmiş veya rendelenmiş)
Yarım su bardağı dereotu veya maydanoz (ince doğranmış)
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
8-10 adet yufka
100 gram tereyağı (eritilmiş)
YAPILIŞI
Fırını 180 dereceye ısıtın.
Büyük bir tavada zeytinyağını ısıtın. İnce doğranmış soğanları ekleyin ve yumuşayana kadar kavurun.
Sarımsakları ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.
Doğranmış ıspanakları ekleyin ve suyunu bırakıp çekene kadar pişirin.
Pişen ıspanakları ocaktan alın ve soğuması için bir kenarda bekletin.
Soğuyan ıspanakları bir kaseye alın. Üzerine ezilmiş beyaz peyniri, ince doğranmış dereotu veya maydanozu, tuz ve karabiberi ekleyin. İyice karıştırın.
Eritilmiş tereyağından biraz ayırın, geri kalanıyla yufkaları yağlayın.
Her yufkayı üst üste koyarak yağlayın ve en üst katın üzerine ıspanaklı harçtan koyun.
Yufkaları rulo şeklinde sarın ve yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin.
Üzerine kalan eritilmiş tereyağını sürün.
Önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin, yaklaşık 30-35 dakika.
Fırından çıkarıp ılımaya bırakın, dilimleyerek servis yapın.