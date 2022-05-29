Kahvaltıların vazgeçilmezi mayasız pişi tarifi

Pişi, en sevilen lezzetlerden biri olarak çay saatlerinde ve kahvaltılarda hazırlanan tariflerden biri. Anadolu'nun birçok bölgesinde sevilerek tüketilen bu besin, hamurun en lezzetli hali olarak değerlendiriliyor. Üstelik yapması da oldukça pratik. İşte tarifi...
Giriş Tarihi: 29.05.2022 09:32Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 09:32
4-6 Kişilik
Ev YapımıEkonomik Tarif
KahvaltıDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
5 dakika
Hazırlama
15 dakika
Adet :
122 kcal
MALZEMELER
1 yumurta
1 çay bardağı su
3 yemek kaşığı yoğurt
2 yemek kaşığı zeytinyağı / sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
1 yemek kaşığı üzüm sirkesi
1 tatlı kaşığı tuz
Alabildiğine un (3,5 su bardağı)
Kızartmak için:
Sıvı yağ (yeteri kadar)
YAPILIŞI
Bir kaba su, yoğurt, zeytinyağı, sirke, tuz ve yumurtayı aldıktan sonra üzerine kabartma tozunu ve azar azar un ilave edin.
Unu ekledikçe karıştırmaya devam edin ele yapışmayan bir hamur elde edin, pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice yoğurun.
Hamurdan portakal büyüklüğünde bezeler kopardıktan sonra yuvarlayın ve tezgahta açmaya başlayın.
Çok ince olmayacak şekilde açtığınız hamuru, uygun büyülükte yuvarlaklar kesmek için küçük bir kaseden yardım abilirsiniz.
Tavaya yeteri kadar sıvıyağı aldıktan sonra iyice kızdırın. Bu sayede hamur yağ çekmeyecektir.
Hamurları iyice kızmış sıvıyağa attıktan sonra pembeleşinceye kadar kızartın.
Çok çabuk kızardığı için sürekli kontrol altında tutmakta fayda var.