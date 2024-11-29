Kalem böreği tarifi: Her lokması çıtır çıtır lezzet bombası
Kalem böreği, Türk mutfağının klasikleşmiş lezzetlerinden biridir. Özellikle çay saatlerinde, davetlerde ve kahvaltılarda sıkça tüketilir. Hem hazırlanışının kolay olması hem de doyurucu bir atıştırmalık olması nedeniyle tercih edilir.
Giriş Tarihi: 29.11.2024 09:12Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 09:12
YAPILIŞI
3 adet yufka
200-250 gram beyaz peynir veya lor peyniri
1/2 demet maydanoz (isteğe bağlı)
Kızartmak için sıvı yağ
Yapılışı:
Beyaz peyniri bir kaseye ufalayın. İsterseniz ince kıyılmış maydanoz ekleyerek karıştırın.
Yufkaları düz bir zemine serin ve önce dört eşit parçaya kesin. Daha sonra bu parçaları ikiye bölerek üçgenler elde edin. Her bir yufkadan toplam 8 üçgen çıkacaktır.
Üçgen yufkanın geniş kısmına peynirli harçtan bir tatlı kaşığı kadar koyun.