Lavaştan lahmacun tarifi: Evde lavaştan lahmacun nasıl yapılır?

Lahmacun, ülkemizde çokça sevilen yiyeceklerin başında gelmektedir. Hal böyle olunca, evde lahmacun yapmak isteyenlerin sayısı da artmaktadır. Fakat her zaman lahmacunun hamurunu hazırlamak için vakit ya da istek bulamıyor olabiliriz. Bu gibi anlarda yardımımıza yetişen şey lavaştan lahmacun tarifi oluyor. Peki, evde lavaştan lahmacun nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 27.10.2021 17:38 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 17:38
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika

MALZEMELER

  • 6 adet lavaş

Harcı için:

  • 400 gram yağlı kıyma
  • 2 adet orta boy domates
  • 2 adet orta boy soğan
  • 2-3 diş sarımsak
  • 7-8 dal maydanoz
  • 1 çorba kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı tuz ve pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber ve kimyon

AŞÇININ NOTU

Lahmacunların yanında limon, maydanoz ve sumaklı soğan ikram edebilirsiniz.

YAPILIŞI

  • Karıştırma kabınıza kıymayı koyun.
  • Doğrayabiliyorsanız incecik doğradığınız, doğrayamıyorsanız robottan geçirdiğiniz domates, maydanoz ve soğanı kıymaya ekleyin.
  • Baharat, tuz ve salçayı da ekledikten sonra iyice yoğurun. Her şeyin birbirine karışması çok önemli.
  • Lavaşları fırın tepsisine yerleştirin. Hazırladığınız harcı lavaşların üzerine koyup bir güzel yayın.
  • Önceden 200 derece ısıttığınız fırına sürdüğünüz lahmacunların üzeri kızarıncaya değin pişirin.
  • Ve lahmacunlarınız hazır. Afiyet olsun!

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