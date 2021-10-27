Lavaştan lahmacun tarifi: Evde lavaştan lahmacun nasıl yapılır?
Lahmacun, ülkemizde çokça sevilen yiyeceklerin başında gelmektedir. Hal böyle olunca, evde lahmacun yapmak isteyenlerin sayısı da artmaktadır. Fakat her zaman lahmacunun hamurunu hazırlamak için vakit ya da istek bulamıyor olabiliriz. Bu gibi anlarda yardımımıza yetişen şey lavaştan lahmacun tarifi oluyor. Peki, evde lavaştan lahmacun nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 27.10.2021 17:38Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 17:38
4 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
MALZEMELER
6 adet lavaş
Harcı için:
400 gram yağlı kıyma
2 adet orta boy domates
2 adet orta boy soğan
2-3 diş sarımsak
7-8 dal maydanoz
1 çorba kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı tuz ve pul biber
1 çay kaşığı karabiber ve kimyon
AŞÇININ NOTU
Lahmacunların yanında limon, maydanoz ve sumaklı soğan ikram edebilirsiniz.