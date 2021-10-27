Mantarlı kiş tarifi: Mantarlı kiş (quiche) nasıl yapılır?
Mantarın en lezzetli hallerinden bir tanesi olan mantarlı kiş, mutlaka denenmesi gereken nefis yemek tarifleri arasında yer alıyor. Önceden ısıtılmış fırında kolay bir şekilde hazırlanabilen mantarlı kiş tarifi için birkaç basit malzemeye ihtiyaç var. Bu malzemeleri tamamladıktan sonra geriye mantarlı kiş nasıl yapılır sorusunun cevabına geçmek kalıyor. İşte en kolay mantarlı kiş tarifi ve yapılışı...
Giriş Tarihi: 27.10.2021 14:38Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 14:40
6 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
25 dakika
MALZEMELER
Kiş hamuru için:
2 su bardağı un
150 gram margarin
1 çorba kaşığı sirke
2 çorba kaşığı soğuk su
Tuz
Mantarlı harç için:
Yarım kg mantar
1 adet büyük boy soğan
4-5 adet kurutulmuş domates
3 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
Pul biber, karabiber
2-3 çorba kaşığı sıvıyağ
1 çay bardağı krema
1 adet yumurta
Üzeri için:
Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
YAPILIŞI
Unu düz bir zemine alın.
Ortasını çukurlaştırıp içine oda sıcaklığında bekletilmiş margarini ekleyin.
Sirke, tuz ve suyu ekleyip yoğurun.
Hamuru alüminyum folyoya sarıp buzdolabında 10 dakika dinlendirin.
Daha sonra merdaneyle yarım parmak kalınlığında açın ve tart kalıbına yerleştirin.
Kenarlardaki fazlalıkları bıçakla kesin.
Hamurun birkaç yerini çatalla delip, üzerine alüminyum folyo serin.
Kabarmasını önlemek için üzerine bolca nohut serpin.
Kiş hamurunu önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin.
Folyoyla birlikte nohutları çıkartıp, 10 dakika daha pişirin.
İç malzemesi için, kurutulmuş domatesleri sıcak suda bekleterek yumuşatın.
Yumuşayan domatesleri iyice yıkayıp suyunu sıkın.
Domatesleri, mantarları ve soğanı incecik doğrayın.
2-3 çorba kaşığı sıvıyağda sebzeler suyunu salıp çekene dek kavurun.
Tavayı ateşin üzerinden alıp ılıtın.
İçine kaşar peyniri, pulbiber, karabiber, krema ve yumurtayı ekleyin.
Kalıbı fırından çıkartıp üzerine mantarlı harcı yayın.
En üste rendelenmiş kaşar peyniri serpip, önceden ısıtılmış 180 derece fırına sürün.
Kaşarlar eriyene dek pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.