Nefis içli köfte tarifi: Böyle pişirdiğinizde asla dağılmıyor...

MALZEMELER
Dış harcı için:
2 su bardağı ince bulgur
1 su bardağı irmik
1 su bardağı sıcak su
1 su bardağı un
1 yemek kaşığı biber salçası
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
1 yumurta
İç harcı için:
300 gram kıyma
2 yemek kaşığı sıvı yağ
2 adet kuru soğan (ince doğranmış)
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kimyon
Yarım su bardağı ince kıyılmış ceviz içi (isteğe bağlı)
1 yemek kaşığı tereyağı
Kızartmak için:
Sıvı yağ
YAPILIŞI