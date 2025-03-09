Nefis içli köfte tarifi: Böyle pişirdiğinizde asla dağılmıyor...

İçli köfte yaparken en büyük sorunlardan biri, köftelerin kızartırken dağılmasıdır. Ancak doğru malzeme oranları ve birkaç püf noktasıyla, içli köfteleriniz her zaman mükemmel kıvamda olur! Dışı incecik ve kıtır, içi ise bol lezzetli bir içli köfte yapmak için bu tarife göz atın. İşte asla dağılmayan, lokum gibi içli köfte yapmanın sırrı…

Giriş Tarihi: 09.03.2025 15:56 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 15:56

YAPILIŞI

MALZEMELER

Dış harcı için:

2 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı irmik

1 su bardağı sıcak su

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 yumurta

İç harcı için:

300 gram kıyma

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 adet kuru soğan (ince doğranmış)

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

Yarım su bardağı ince kıyılmış ceviz içi (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı tereyağı

Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAPILIŞI

  1. Tavaya sıvı yağı ekleyin ve doğranmış soğanları pembeleşene kadar kavurun.
  2. Kıymayı ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.
  3. Biber salçasını, tuzu ve baharatları ekleyerek karıştırın.
  4. Ocaktan almadan önce tereyağı ve isteğe bağlı olarak ceviz içini ekleyin.
  5. Harcı bir kaba alıp soğumaya bırakın.
  6. İnce bulguru ve irmiği geniş bir kaba alın, üzerine sıcak su ekleyip şişmesi için 10 dakika bekletin.
  7. Üzerine un, biber salçası, tuz, kimyon ve karabiber ekleyin.
  8. Yumurtayı da ekleyerek yoğurmaya başlayın. (Gerekirse elinizi suyla ıslatarak yoğurun.)
  9. Hamur pürüzsüz ve şekil alabilecek kıvama gelene kadar yoğurmaya devam edin.
  10. Elinizi hafifçe ıslatarak ceviz büyüklüğünde parçalar alın.
  11. Baş parmağınızla ortasına bastırarak ince bir çanak şekli verin.
  12. İç harçtan koyup dikkatlice kapatın ve yuvarlayarak şekillendirin.
  13. Geniş bir tavada sıvı yağı iyice ısıtın.
  14. İçli köfteleri dikkatlice yağın içine bırakın ve her tarafı kızarana kadar pişirin.
  15. Fazla yağını süzmek için kağıt havlu serili bir tabağa alın. Ardından servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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