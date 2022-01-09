Pazar kahvaltılarının vazgeçilmezi: Puf böreği

Hamur işlerini sevenler için ufak bir kaçamağı lezzetli hale getirmenin en iyi yolu puf böreği olabilir. Az malzeme ile kısa sürede hazırlanabilmesi, bu böreği en çok tercih edilen tarihlerden biri yapıyor. Siz de tam da istediğiniz gibi bir puf böreğini dakikalar içerisinde hazırlayabilir, sevdiklerinizle birlikte ister çay saatlerinde ister kahvaltılarınızda tüketebilirsiniz. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 09.01.2022 08:59Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 08:59
4 Kişilik
Ev Yapımı
KahvaltıÇocuk PartisiEv PartisiKutlama
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
558 kcal
MALZEMELER
1 adet yumurta
1 su bardağı ılık su
2 yemek kaşığı sirke
1 çay kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu
2,5 su bardağı un (kontrollü eklenmeli)
Kızartmak için; sıvı yağ
İç Malzemesi İçin:
250 gram lor, beyaz peynir veya istediğiniz bir peynir türü
10-12 dal maydanoz
Pulbiber, karabiber veya kekik gibi baharatlar
YAPILIŞI
Yoğurma kabına aldığınız yumurta, sirke, tuz, kabartma ve suyu karıştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde unu ekleyin.
Karışım ele yapışmayan ve kıvamlı bir hamur haline geldiğinde kapağını kapatın ve birkaç dakika dinlendirin.
Hamurun dinlenmesi sırasında, peynir, ince doğranmış maydanoz ve isteğe göre baharatlar eklenerek iç malzemeyi hazırlayın.
Hamuru yapışmaması için unlanmış bir zemine alın ve dört eşit parçayı bulun.
Bu parçaları kalın olmayacak şekilde açın ve bardak gibi yardımcı araçlarla daire şekillerini çıkarın.
Bir kenarına koyduğunuz iç malzemeyi diğer kenarıyla üstünü kapatın ve uçlarını iyice kapatın.
Tüm bezelere anyı işlemi yaptıktan sonra uygun bir tava veya tencerede sıvı yağın uygun ısıya gelmesini bekleyin.
Kızartma için uygun ısıya geldikten sonra börekleri önlü arkalı şekilde iyice pişirin.
Kızaran börekleri servis tabağına alın. Sıcak şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.