Pierogi tarifi: Polonya mutfağından tanıdık bir lezzet...
Elbette! Pierogi, Polonya ve genel olarak Doğu Avrupa mutfağının önemli bir parçasıdır. "Pierogi ruskie", özellikle Polonya mutfağında yaygın olarak tüketilen bir pierogi çeşididir. "Ruskie" terimi, adını iç malzemesinde kullanılan beyaz peynirden (veya lor peynirinden) alır. Polonya'da pierogi, özellikle Noel veya Paskalya gibi dini bayramlarda ve diğer özel günlerde sıkça tüketilen geleneksel bir yemektir. Ayrıca Polonya mutfağı restoranlarında ve sokak yiyecek satıcılarında da yaygın olarak bulunabilir.
Giriş Tarihi: 14.05.2024 09:30Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 09:30
MALZEMELER
Hamur için:
2 su bardağı un
1 büyük yumurta
1/2 su bardağı su
Bir tutam tuz
İç harcı için:
3 orta boy patates, haşlanmış ve ezilmiş
1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir (örneğin, lor peyniri veya ricotta)
1 orta boy soğan, doğranmış ve kavrulmuş
Tuz ve karabiber
YAPILIŞI
Hamur için unu bir kaseye alın. Ortasını açın ve yumurtayı, suyu ve tuzu ekleyip yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru streç filmle örtün ve en az 30 dakika dinlendirin.
İç harcı için, haşlanmış patatesleri ezin. Üzerine rendelenmiş beyaz peynir, kavrulmuş soğan, tuz ve karabiber ekleyip iyice karıştırın.
Dinlenen hamuru tezgaha alın ve ince bir şekilde açın. Yuvarlak bir kalıp veya bardakla hamurdan daireler kesin.
Her dairenin içine patatesli iç harçtan koyun. Hamurun kenarlarını suyla ıslatıp yarıya katlayarak yarı daire şekli verin. Kenarları iyice bastırarak kapatın.
Bir tencerede su kaynatın ve hafifçe tuz ekleyin. Hazırladığınız pierogileri kaynar suya atın ve pişmeye bırakın. Pierogiler yüzeye çıktığında, yaklaşık 5 dakika daha kaynatıp süzün.
Pierogileri tencereden alıp isteğe bağlı olarak tereyağı veya krema ile servis yapın. Dilerseniz üzerine kavrulmuş soğan da ekleyebilirsiniz.