Pişi Tarifi - En Kolay, Nefis Pişi Nasıl Yapılır?

Pişi tarifi yapılışı için öncelikle geniş bir yoğurma kabınızı hazırlayın. Kabın içerisine unu dökerek üzerine yavaşça tuzu ekleyerek iyice karıştırın.

Kabın içinde yer alan unun ortasını havuz şeklinde açın. Maya, şeker, ılık süt ve suyu ekledikten sonra yoğurmaya başlayın.

Yoğururken kabın kenarlarındaki unları da yavaş yavaş hamura ilave edin.

Hamuru yoğururken eğer zorlanıyorsanız ellerinizi ıslatmanız gerekecektir. Bu şekilde hamurunuzu kıvamlı hale getirebilirsiniz.

Hamurunuz cıvık diye sonradan un elerseniz katı bir hamur elde etmiş olacaksanız. Bu da hamurun çok katı olması durumunda pişinizi yumuşak yapmayacaktır.

Hamurunuzun yoğurma aşaması sona erdikten sonra taşmasını engellemek için üzerini streçleyip, sofra bezi ya da temiz başka bir bez ile iyice örtün.

Yaklaşık 1 saat boyunca hamuru mayalanmaya bırakın.

Bekleme süreci bittikten sonra hamurunuzu çıkarın.

Tezgahın üzerine biraz un serperek hamurunuzu biraz daha yoğurun.

Hamuru tekrar yoğurup havasını aldıktan sonra küçük bezeler halinde hamurumuzu keselim

Hamur parçalarını olabildiğince küçük kesmekte fayda olacaktır.

Kesilen bezeleri pişirme kağıdı serdiğiniz bir fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Daha sonra ise hamurların üzerine bastırın ve yaygın hale getirin.

Oklavanın ucuna un batırarak hamurların daha iyi pişmesini sağlamak için ortalarında delik oluşturun

Pişilere şekilleri de verdikten sonra kızgın yağın üzerine bırakmaya başlayabiliriz.

Bu noktada ocağın altını çok açmamanız gerekir.

Arkalı ve önlü olarak pişilerinizi pişirin. Tüm hamurlar bitene kadar aynı işlemi yapın.

Pişi tarifi yapılışı sona ermiştir. Afiyet olsun.

PİŞİ BESİN DEĞERLERİ

Karbonhidrat (g) 23.00

Protein (g) 3.75

Yağ (g) 1.41

Lif (g) 0.75

Kolesterol (mg) 14.00

Sodyum (mg) 119.50

Potasyum (mg)59.00

Kalsiyum (mg) 0.00

Vitamin A (ui) 0.00

Vitamin C (mg) 0.00