Pişi Tarifi - En Kolay, Nefis Pişi Nasıl Yapılır?

Pişi tarifi hamur işleri arasında en sevilen, kolay ve çok sık tercih edilen seçeneklerden birisidir. Öğleden sonra zamansız gelen misafirlerinize de sunum yapabileceğiniz pişi, maliyetinin düşük ve lezzetinin güzel olması nedeniyle sıkça araştırılan tariflerdendir. Pişi nasıl yapılır sorusu da bu noktada sıkça araştırılıyor. Türk mutfağının en sevilen hamur işlerinden birisi olan pişi tarifi yapılışı, kullanılacak malzemeleri ve adım adım anlatımına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 15.09.2021 14:09 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 14:09
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 15 dakika

MALZEMELER

Sıvıyağ

5 su bardağından biraz daha az un

2 tatlı kaşığı şeker

1 su bardağı ılık süt

2 silme tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya

1,5 su bardağı ılık su

AŞÇININ NOTU

Pişi yaparken dikkat etmeniz gereken bazı önemli püf noktalar bulunur. Bunları uygulamadığınız takdirde istediğiniz lezzete ve görüntüye ulaşamayabilirsiniz. Hamurunuzu toplarken zorlanıyorsanız ellerinizi mutlaka ıslatarak devam edin. Hamur cıvıksa sonradan un eklerseniz katı olabilir. Hamurlarınıza şekil verirken oklavanın ucunu unladıktan sonra deliklerinizi oluşturun. Kızartma esnasında tavanın altı çok harlı olmaması gerekir

YAPILIŞI

Pişi tarifi yapılışı için öncelikle geniş bir yoğurma kabınızı hazırlayın. Kabın içerisine unu dökerek üzerine yavaşça tuzu ekleyerek iyice karıştırın.

Kabın içinde yer alan unun ortasını havuz şeklinde açın. Maya, şeker, ılık süt ve suyu ekledikten sonra yoğurmaya başlayın.

Yoğururken kabın kenarlarındaki unları da yavaş yavaş hamura ilave edin.

Hamuru yoğururken eğer zorlanıyorsanız ellerinizi ıslatmanız gerekecektir. Bu şekilde hamurunuzu kıvamlı hale getirebilirsiniz.

Hamurunuz cıvık diye sonradan un elerseniz katı bir hamur elde etmiş olacaksanız. Bu da hamurun çok katı olması durumunda pişinizi yumuşak yapmayacaktır.

Hamurunuzun yoğurma aşaması sona erdikten sonra taşmasını engellemek için üzerini streçleyip, sofra bezi ya da temiz başka bir bez ile iyice örtün.

Yaklaşık 1 saat boyunca hamuru mayalanmaya bırakın.

Bekleme süreci bittikten sonra hamurunuzu çıkarın.

Tezgahın üzerine biraz un serperek hamurunuzu biraz daha yoğurun.

Hamuru tekrar yoğurup havasını aldıktan sonra küçük bezeler halinde hamurumuzu keselim

Hamur parçalarını olabildiğince küçük kesmekte fayda olacaktır.

Kesilen bezeleri pişirme kağıdı serdiğiniz bir fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Daha sonra ise hamurların üzerine bastırın ve yaygın hale getirin.

Oklavanın ucuna un batırarak hamurların daha iyi pişmesini sağlamak için ortalarında delik oluşturun

Pişilere şekilleri de verdikten sonra kızgın yağın üzerine bırakmaya başlayabiliriz.

Bu noktada ocağın altını çok açmamanız gerekir.

Arkalı ve önlü olarak pişilerinizi pişirin. Tüm hamurlar bitene kadar aynı işlemi yapın.

Pişi tarifi yapılışı sona ermiştir. Afiyet olsun.

PİŞİ BESİN DEĞERLERİ

Karbonhidrat (g) 23.00

Protein (g) 3.75

Yağ (g) 1.41

Lif (g) 0.75

Kolesterol (mg) 14.00

Sodyum (mg) 119.50

Potasyum (mg)59.00

Kalsiyum (mg) 0.00

Vitamin A (ui) 0.00

Vitamin C (mg) 0.00

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