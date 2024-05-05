Sarımsaklı ekmek tarifi: nefis bir eşlikçi

Sarımsaklı ekmek, basit ancak lezzetli bir atıştırmalık veya ekmek yanı olarak mutfaklarımızda sıkça tercih edeceğiniz bir seçenek olacak. Bu tarif, çıtır çıtır ekmek dilimlerinin üzerine sürülen taze sarımsaklı sos ile hazırlanır ve her lokmasında aromatik bir tat sunar. Sarımsaklı ekmek, akşam atıştırmalıklarında veya yanında çorba veya salata ile servis edilebilecek harika bir seçenektir.

Giriş Tarihi: 05.05.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 11:28
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 150 kcal

MALZEMELER

  • Taze ekmek (baget veya simit gibi)
  • Taze sarımsak
  • Tereyağı veya zeytinyağı
  • Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)
  • Maydanoz veya dereotu (isteğe bağlı, süsleme için)

YAPILIŞI

  1. Fırını 200 dereceye ısıtın.
  2. Taze ekmekleri dilimleyin. Dilimleri bir fırın tepsisine düz bir şekilde yerleştirin.
  3. Sarımsakları soyun ve ezin veya rendeleyin. Tereyağı veya zeytinyağı ile birlikte küçük bir kasede karıştırın. İsteğe bağlı olarak tuz ve karabiber ekleyebilirsiniz.
  4. Hazırladığınız sarımsaklı sosu ekmek dilimlerinin üzerine sürün. Her dilime eşit miktarda sürmeye özen gösterin.
  5. Fırına verin ve ekmekler altın rengi olana kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirin.
  6. Pişen ekmekleri fırından çıkarın. Üzerlerine ince kıyılmış maydanoz veya dereotu serpiştirerek servis yapabilirsiniz.
  7. Sıcak servis edin ve afiyetle yiyin!

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