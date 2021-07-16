Sebzelerin en güzeli: Pırasalı börek tarifi
Pırasa, zeytinyağlı veya kıymalı yemeğinin yanı sıra böreği ile de mükemmel bir çay saati atıştırmalığı oluyor. Hamurun çıtır dokusu ve pırasanın iç malzeme olarak lezzetinin bir araya gelmesi sayesinde oluşan bu lezzet, herkesin yemeye doyamacağı bir börek haline geliyor.
MALZEMELER
MALZEMELER
HAMURU İÇİN
3,5 su bardağı un
25 gram yaş maya
Ilık su 3 yemek kaşığı margarin
İÇ HARCI İÇİN
600 gram pırasa
2 sivri biber
1 adet salçalık kırmızı biber
3 yemek kaşığı (100 g) margarin
Tuz
YAPILIŞI
YAPILIŞI
50 gram un, yaş maya ve 50 ml ılık suyu bir kapta karıştırın ve 30 dakika bekletin.
Kalan unu, suyu ve margarini ekleyip yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.
Hamuru arada yoğurarak 3 saat boyunca mayalandırın.
Böreğin iç harcı için, pırasaları temizleyip ince doğrayın.
Biberleri temizleyip kıyın. 3 yemek kaşığı margarin eklenmiş tavada pırasa ve biberleri hafifçe yumuşayana kadar kavurun.
Tuzla tatlandırın. Hamuru bir parçası çok daha küçük olacak şekilde dört parçaya ayırıp yuvarlayın.
Büyük olan bezeleri 60 cm çapında açın. 40 cm çapındaki tepsinin içini yağlayın.
Yufkaları aralarına eritilmiş margarin sürerek üst üste yerleştirin.
Üçüncü yufkanın üzerine harcı yayın. Kalan küçük hamur bezesini tepsinin büyüklüğünde açıp harcın üzerine yerleştirin.
Tepsinin kenarlarından sarkan yufkayı harcın üzerine doğru düzgün bir şekilde katlayıp kapatın.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyip servis yapın.
BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?
SON DAKİKA
SON DAKİKA