Sebzelerin en güzeli: Pırasalı börek tarifi

Pırasa, zeytinyağlı veya kıymalı yemeğinin yanı sıra böreği ile de mükemmel bir çay saati atıştırmalığı oluyor. Hamurun çıtır dokusu ve pırasanın iç malzeme olarak lezzetinin bir araya gelmesi sayesinde oluşan bu lezzet, herkesin yemeye doyamacağı bir börek haline geliyor.

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  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

MALZEMELER

HAMURU İÇİN

  • 3,5 su bardağı un
  • 25 gram yaş maya
  • Ilık su 3 yemek kaşığı margarin

İÇ HARCI İÇİN

  • 600 gram pırasa
  • 2 sivri biber
  • 1 adet salçalık kırmızı biber
  • 3 yemek kaşığı (100 g) margarin
  • Tuz

AŞÇININ NOTU

YAPILIŞI

YAPILIŞI

  • 50 gram un, yaş maya ve 50 ml ılık suyu bir kapta karıştırın ve 30 dakika bekletin.
  • Kalan unu, suyu ve margarini ekleyip yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.
  • Hamuru arada yoğurarak 3 saat boyunca mayalandırın.
  • Böreğin iç harcı için, pırasaları temizleyip ince doğrayın.
  • Biberleri temizleyip kıyın. 3 yemek kaşığı margarin eklenmiş tavada pırasa ve biberleri hafifçe yumuşayana kadar kavurun.
  • Tuzla tatlandırın. Hamuru bir parçası çok daha küçük olacak şekilde dört parçaya ayırıp yuvarlayın.
  • Büyük olan bezeleri 60 cm çapında açın. 40 cm çapındaki tepsinin içini yağlayın.
  • Yufkaları aralarına eritilmiş margarin sürerek üst üste yerleştirin.
  • Üçüncü yufkanın üzerine harcı yayın. Kalan küçük hamur bezesini tepsinin büyüklüğünde açıp harcın üzerine yerleştirin.
  • Tepsinin kenarlarından sarkan yufkayı harcın üzerine doğru düzgün bir şekilde katlayıp kapatın.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyip servis yapın.

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