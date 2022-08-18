Un Kurabiyesi Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Pastane Usulü Un Kurabiyesi Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
Çay saatlerinin veya ufak kaçamaklarını en keyifli hale getiren un kurabiyeleri, aynı zamanda çocukluğumuzdan bir esinti taşıyor. Her an çocukluğunuza dönmenizi sağlayacak olan o kokuları mutfağınıza taşımak için dakikalar içinde hazırlayabilirsiniz. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 18.08.2022 14:00Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 14:00
6 Kişilik
Ev YapımıEkonomik Tarif
Doğum GünüSevgililer GünüYılbaşıÇocuk PartisiEv PartisiYemek DavetiKutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
10 dakika
Adet :
95 kcal
MALZEMELER
250g oda sıcaklığında tereyağı
1 adet yumurta
1 çay bardağı pudra şekeri
1 çay bardağı nişasta
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
3,5 su bardağı un
Üzeri için;
Pudra şekeri
YAPILIŞI
Geniş bir kapta, oda sıcaklığında olan yumuşamış tereyağı, yumurta, pudra şekeri, nişasta ve vanilyayyı iyice karıştırın.
Kabartma tozu ve unu da yavaş yavaş ekledikten sonra kulak memesi yumuşaklığında bir hamur eld edin.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar aldıktan sonra yuvarlayın ve şekil verin.
Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin.
Önceden ısıtılmış 160 dereceli fırında yaklaşık 15 dakika, pembeleşene kadar pişirelim.
Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.