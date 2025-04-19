Yaban mersinli crumble cupcake tarifi: Damak çatlatan o sır!
Tatlı krizlerinize son verecek, fırından çıkar çıkmaz kokusuyla büyüleyen bir tarif geliyor! Yumuşacık dokusu, bol yaban mersini ve üzerindeki çıtır crumble ile bu cupcake’ler sadece damağınızı değil kalbinizi de fethedecek. Misafirler tarifini isteyecek, siz sır gibi saklayacaksınız!
Giriş Tarihi: 19.04.2025 11:11Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 11:11
YAPILIŞI
MALZEMELER:
Cupcake için:
2 adet yumurta
1/2 su bardağı toz şeker
1/2 su bardağı süt
1/2 su bardağı sıvı yağ
1,5 su bardağı un
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 çay kaşığı vanilin
1 su bardağı taze veya dondurulmuş yaban mersini (blueberry)
1 yemek kaşığı un (yaban mersinlerini una bulamak için)
Crumble (kırıntı) için:
2 yemek kaşığı tereyağı (soğuk, küp doğranmış)
3 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı esmer şeker (yoksa toz şeker de olur)
1/4 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)
YAPILIŞI:
Un, esmer şeker ve tarçını bir kapta karıştırın.
Soğuk tereyağını ekleyin. Parmak uçlarınızla ya da bir çatal yardımıyla ufalayarak kum gibi, kırıntılı bir doku elde edin.
Streç filmle kapatıp buzdolabına kaldırın.
Yumurta ve şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın.
Süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırmaya devam edin.
Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek ekleyin. Homojen bir karışım elde edin.
Yaban mersinlerini 1 yemek kaşığı una bulayıp harca ekleyin ve spatula ile nazikçe karıştırın.
Cupcake kalıplarına harcı paylaştırın (kalıpların 3/4'ü dolu olacak şekilde).
Üzerlerine bolca crumble serpin.
Önceden ısıtılmış 175°C fırında 20–25 dakika pişirin. (İçinin piştiğinden emin olmak için kürdan testi yapabilirsiniz.)
Soğuduktan sonra isterseniz üzerlerine pudra şekeri serpebilirsiniz.
Servis Önerisi:
Yanında vanilyalı dondurma ya da bir top krema ile servis ederek fark yaratabilirsiniz.
Çay saatlerine, kahve yanına ya da tatlı bir hediye olarak mükemmel olur.