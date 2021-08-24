Yumuşacık Poğaça Tarifi - Kolay Pastane Poğaça Tarifi, Nasıl Yapılır?

AŞÇININ NOTU

Tepsiye dizdiğiniz hamurlarınızın üzerine yumurta sarısı ve susamları döktükten sonra acele etmeyiniz. 20 dakika kadar daha beklemeniz gerekir. Öte yandan hamurunuzun ne sert ne de yumuşak olması gerekir. Tam ikisinin ortasındaki kıvamı tutturmak bu tarifteki en önemli püf noktasıdır.