Yumuşacık Poğaça Tarifi - Kolay Pastane Poğaça Tarifi, Nasıl Yapılır?
Pastaneden poğaça almak yerine kendi evinizde ve kendi imkânlarınızla poğaça yapmak için doğru yerdesiniz. Yumuşacık poğaça tarifi anlatımını okuduktan ve uyguladıktan sonra pastaneden poğaça olmanın ne kadar gereksiz olduğuna kanaat getireceksiniz. Kolay pastane poğaça tarifi, bu tarifte kullanılacak malzemeler ve en önemli püf noktalarını sizlere sunduk. Poğaça tarifi nasıl yapılır sorusuna en ayrıntılı cevabı verdik. Poğaça tarifi için hazırsanız kollarınızı sıvayıp aşağıda yer alan tarifi uygulamaya başlayabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 24.08.2021 15:15Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 15:17
8 Kişilik
Ev Yapımı
Diğer
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
25 dakika
MALZEMELER
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 bardak süt
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı sıvı yağ
2 yumurta
6 su bardağından biraz daha az un
Üzeri İçin;
Çörek otu
Susam
Yumurtanın sarısı
AŞÇININ NOTU
Tepsiye dizdiğiniz hamurlarınızın üzerine yumurta sarısı ve susamları döktükten sonra acele etmeyiniz. 20 dakika kadar daha beklemeniz gerekir. Öte yandan hamurunuzun ne sert ne de yumuşak olması gerekir. Tam ikisinin ortasındaki kıvamı tutturmak bu tarifteki en önemli püf noktasıdır.
YAPILIŞI
Öncelikle poğaça tarifine hamurumuzun mayasını hazırlayarak başlıyoruz. Boş bir tavaya ılık süt, şeker ve bir paket mayayı ilave ederek karıştırmaya başlıyoruz. Hamur kabardıktan sonra yoğur, yağ, tuz ve yumurta akınız da ekliyoruz.
Bu işlemlerin ardından yavaş yavaş unumuzu ekleyerek hamurunuzu yoğurmaya başlayın. Poğaça tarifi uygularken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan birisi de hamurunuzun ne sert ne de yumuşak olmasıdır. İkisinin ortasında bir kıvam alana kadar yoğurunuz. Örnek verecek olursak kulak memesi kıvamında olmasına özen gösteriniz.
Hamurunuzu yoğurduktan sonra üzerini iyice streçleyerek yaklaşık yarım saat bekleyiniz.
Yarım saat bekledikten sonra hamurunuz hazır hale gelecektir. Şimdi hamurunuzu küçük mandalina şeklinde parçalara ayırınız.
Elinizi yağlayarak böldüğünüz hamurları tek tek yuvarlak şekilde açınız.
Yuvarlak hale getirdiğiniz hamurunuzun içerisine peynir, sucuk, kaşar vs. damak tadınıza göre dilediğinizi ekleyebilirsiniz. İster peynirli maydanozlu, ister patatesli isterseniz kaşar ekleyerek yapabilirsiniz.
Hazırlamış olduğunuz hamurları tepsiye diziniz.
Tepsi üzerindeki hamurlarınızın üzerine yumurta sarısını ve susamı ekleyiniz.
Daha sonra ise 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar pişmeye bırakınız.
Puf puf kabaran yumuşak poğaçalarınız hazır. İster kahvaltı da isterseniz farklı bir zaman diliminde poğaçalarınızı tüketebilirsiniz. Poğaçanızın yanına peynir, domates, salatalık, zeytin ekleyerek servis edebilirsiniz. Sade poğaça yapmayı tercih ettiyseniz poğaçanıza reçel ya da çikolata sürerek de yiyebilirsiniz.